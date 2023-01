TDAH : le trouble augmente les risques d’anxiété chez l’adulte

L'ESSENTIEL Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par un déficit attentionnel, une hyperactivité motrice et une impulsivité. L’intensité et la manifestation de ces 3 symptômes varient selon les patients.

Le TDAH touche environ 5 à 8 % des enfants et 4 % des adultes.

"Les scientifiques savent depuis longtemps que l'autisme est lié à l'anxiété et à la dépression, mais le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) a été quelque peu négligé", explique Luca Hargitai, chercheuse à l’université de Bath (Royaume-Uni). Partant de ce constat, elle a voulu déterminer si cette condition neurodéveloppementale à l'âge adulte influence la santé psychique. Et en effet, le TDAH semble augmenter les risques de souffrir d’anxiété ou de dépression.

Des risques accrus de dépression chez les adultes TDAH

Pour cette étude, 504 Britanniques, représentatifs de la population, ont dû remplir des questionnaires : l'un sur les traits autistiques, l'autre sur ceux du TDAH. Ils devaient répondre à des déclarations telles que "Je suis souvent fortement absorbé par une chose" et "À quelle fréquence vous sentez-vous trop actif et obligé de faire des choses, comme si vous étiez entraînés par un moteur ?"

Leurs réponses ont permis à l’équipe de découvrir que les signes du TDAH étaient hautement prédictifs de la gravité des signes d'anxiété et de dépression : plus ils étaient élevés, plus la personne était susceptible de ressentir de graves symptômes psychiques. Les auteurs de l'étude, parue dans Scientific Reports, ont en outre confirmé qu’une personnalité TDAH était plus fortement liée à l'anxiété et à la dépression que les éléments autistiques.

"Ces résultats ont été reproduits dans des simulations informatisées avec un "taux de reproductibilité" de 100 %. Cela a montré, avec une grande confiance, que les traits du TDAH sont presque certainement liés à des symptômes d'anxiété et de dépression plus graves chez les adultes que les traits autistiques", précisent les auteurs.

Anxiété et TDAH : mieux identifier les personnes à risque

Pour la chercheuse Luca Hargitai, les résultats mis en lumière va améliorer la prise en charge des individus souffrant de TDAH. "Cela peut aider à identifier les personnes les plus à risque d'anxiété et de dépression afin que des mesures préventives - telles que le soutien aux enfants et aux adultes avec la gestion de leurs symptômes de TDAH - peut être mis en place plus tôt pour avoir un plus grand impact sur l'amélioration du bien-être des personnes".

La Dr Punit Shah, auteure principale et professeure agrégée de psychologie à Bath, ajoute que les travaux améliorent la compréhension des troubles neurodéveloppementaux.

"En comblant les lacunes des recherches précédentes, nos travaux fournissent de nouvelles informations sur les liens complexes entre la neurodiversité et la santé mentale chez les adultes - un domaine souvent négligé. Des recherches supplémentaires sont maintenant nécessaires pour approfondir la compréhension exacte des raisons pour lesquelles le TDAH est lié à une mauvaise santé mentale, en particulier en termes de processus mentaux qui pourraient conduire les personnes présentant des traits de TDAH à s'engager dans une pensée anxieuse et dépressive", explique-t-elle.