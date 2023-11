Visioconférence : elles sont bien fatigantes, selon la science

L'ESSENTIEL Selon la nouvelle étude, le sentiment de fatigue après le suivi d'une visioconférence est bien réelle.

Les données montrent les réunions virtuelles épuisent le cerveau plus rapidement que la communication en face-à-face. Elles favorisent également les difficultés de concentration.

Les auteurs conseillent de faire des pauses au bout de 30min de visioconférence.

Avec les avancées technologiques et la généralisation du télétravail, les réunions professionnelles en visioconférence sont devenues courantes. Mais, ces échanges via Zoom, FaceTime ou Microsoft Team ne sont pas sans conséquences. Des travaux autrichiens, publiés dans la revue Scientific Reports, confirment que la fatigue liée aux téléconférences, surnommé "Zoom fatigue", impacte bien la santé physique et psychique des utilisateurs.

Visioconférence : les réunions virtuelles épuisent le cerveau

Pour mesurer l'impact des réunions via des écrans interposés sur l'organisme, les scientifiques ont réalisé une étude avec 35 étudiants. Ces participants ont suivi un cours de 50 minutes, certains étaient sur place et d'autres à distance. Les chercheurs les ont équipés d'électrodes pour mesurer leur activité cérébrale et cardiaque pendant la session. Les résultats ont révélé des différences notables entre les groupes en présentiel et en ligne. Les réunions virtuelles épuisent le cerveau plus rapidement que la communication en face-à-face. En effet, les volontaires ayant participé à la visioconférence présentaient plus de signes de fatigue, de tristesse et des difficultés de concentration que les autres.

"Les participants de l'étude ont déclaré se sentir significativement plus fatigués, somnolents et lassés, ainsi que moins vifs, heureux et actifs, après avoir participé à la vidéoconférence, par rapport à ceux ayant assisté à la conférence en personne", indiquent les auteurs dans leur article.

Des recommandations pour lutter contre la zoom fatigue

"Les individus et les organisations ne doivent pas ignorer le potentiel de fatigue de la vidéoconférence. Une implication majeure de notre étude est que la vidéoconférence devrait être considérée comme un complément possible à l'interaction en face-à-face, mais pas comme un substitut", concluent les scientifiques dans leur article. Ils ajoutent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre l'impact de ces visioconférences sur les participants, en particulier en milieu professionnel et à domicile. En attendant ces données, l'équipe a tout de même formulé quelques recommandations pour lutter contre la fatigue engendrée par les réunions en ligne.

"Sur la base des résultats de nos recherches, nous recommandons une pause après 30 minutes [de visioconférence], car nous avons pu observer des changements significatifs dans la fatigue physiologique et subjective après 50 minutes. En outre, l'utilisation de fonctions telles que le mode "speaker view" [une fonctionnalité qui permet simultanément une vue individuelle de l’interlocuteur ainsi qu’une vue de l’ensemble des participants, ndlr.] pour atténuer l'intensité du contact visuel continu, pourrait s'avérer utile", a précisé René Riedl, professeur à l'université des sciences appliquées de Haute-Autriche et coauteur de l'étude, à nos confrère du journal IEEE Spectrum.