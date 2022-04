Zoom, Teams, Skype : les réunions en visio nuisent à la créativité !

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, 75 % des employés interrogés ont déclaré préférer travailler à distance au moins un jour par semaine.

Après la fin de la pandémie, 20 % des journées de travail auront lieu à domicile.

Les échanges en face-à-face généraient environ 15% d'idées de plus que les interactions à distance, et 13 % d'idées créatives en plus.

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les employés échangent régulièrement à distance grâce à des plateformes de visioconférence, telles que Google Meet, Teams ou Zoom. Mais d’après les résultats d’une étude publiée dans la revue Nature le 27 avril, ces réunions virtuelles ont un impact négatif sur la créativité des salariés, qui rencontrent plus de difficultés pour générer de nouvelles idées durant un échange à distance.

Une expérience menée auprès de plus de 2.000 adultes

Pour parvenir à cette conclusion, deux experts en marketing pour les universités américaines de Columbia et Stanford ont recruté 602 personnes, dont des étudiants et des membres du personnel universitaire, qui ont été réparties en groupe de deux. Les paires ont dû trouver de nouvelles idées lors d'un "brainstorming". Certains volontaires ont fait une réunion en présentiel et d’autres en visioconférence. Ils ont eu cinq minutes pour imaginer de nouvelles utilisations pour des objets du quotidien, tels que du papier à bulle ou un frisbee, et ensuite choisir leur idée la plus innovante pour la présenter.

Une expérience similaire a été réalisée auprès de 1.490 ingénieurs travaillant dans cinq pays différents (en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud) pour une société d'infrastructure de télécommunications. Les salariés ont été également jumelés de manière aléatoire et ont dû faire une réunion soit ensemble dans des locaux, soit à distance grâce à une plateforme de visioconférence. Pendant une heure, les employés ont dû trouver des idées de produits et sélectionner laquelle ils souhaitaient soumettre comme nouveau produit pour l'entreprise.

Des salariés moins créatifs à cause d’une concentration visuelle sur l’écran

"Nous montrons que la visioconférence inhibe la production d'idées créatives. En revanche, lorsqu'il s'agit de choisir une idée à soumettre, nous ne trouvons aucune preuve que les personnes ayant fait une réunion virtuelle sont moins efficaces que les volontaires ayant échangé en présentiel", peut-on lire dans les travaux. D’après les résultats, ces effets négatifs des réunions à distance sont dus aux différences dans la nature de la vidéoconférence et des interactions en personne.

Les chercheurs ont précisé que les réunions virtuelles entravaient la production d'idées, car les salariés étaient trop concentrés sur l’écran. "Cette concentration visuelle sur l'écran réduit la cognition. En d'autres termes, les personnes sont plus concentrées lorsqu'elles interagissent en visio, ce qui nuit au processus de génération de nouvelles idées", a déclaré, au média américain CNN, Mélanie Brucks, professeure de marketing à la Columbia Business School et co-auteure de l'étude.