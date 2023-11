Comment James Blunt a attrapé le scorbut en voulant provoquer les vegans

L'ESSENTIEL James Blunt a raconté comment il a attrapé le scorbut dans sa jeunesse.

La maladie s'est manifestée après que le chanteur ait décidé de devenir carnivore.

Dans les pays industrialisés, le scorbut (aussi connu sous le nom de "maladie du marin") est rare mais encore présent.

Parrain de la Star Academy pour cette édition 2023, le chanteur James Blunt est revenu sur le devant de la scène française. A cette occasion, la célébrité a raconté comment il a attrapé le scorbut dans sa jeunesse.

En décidant de devenir totalement carnivore, James Blunt a attrapé le scorbut

Encore étudiant, l’auteur du tube "You're Beautiful" était entouré de nombreux végans et de beaucoup de végétariens. "Du côté des ingénieurs, il y avait 170 hommes et seulement trois filles, et du côté des sociologues, il y avait 170 filles et seulement trois garçons. Toutes les jeunes femmes étaient végétariennes ou végétaliennes", s’est souvenu l’artiste. Contrarié par cette tendance et "par principe", James Blunt a alors décidé de devenir totalement carnivore, ce qui n’a pas été sans conséquence sur la sa santé.



"Il m'a fallu six à huit semaines pour être en très mauvaise santé et consulter un médecin, qui m'a dit : « Je pense que vous avez les symptômes du scorbut (...) ». Il m'a aussi dit que je manquais vraiment de vitamine C. J'ai donc décidé de boire un litre de jus d'orange tous les soirs et j'ai immédiatement commencé à souffrir de reflux gastrique. Comme vous pouvez le constater, la nutrition n'est pas nécessairement mon point fort", a-t-il plaisanté.

Aujourd'hui, le quadragénaire s'est remis de son scorbut et a décidé d'arrêter ses expériences culinaires, en optant plutôt pour un régime alimentaire équilibré. Toujours fan de viande, il mange désormais aussi des légumes, des fruits et des féculents.

Comment savoir si on a attrapé le scorbut comme James Blunt ?

Dans les pays industrialisés, le scorbut (aussi connu sous le nom de "maladie du marin") est rare mais encore présent et sans doute largement sous diagnostiqué.



Le scorbut survient généralement après trois mois de carence totale d’apport en acide ascorbique (ou vitamine C) qui provient essentiellement des fruits et des légumes frais. Les symptômes du scorbut peuvent se manifester via de la fatigue, de la dépression, des anomalies du tissu conjonctif avec saignement et gonflements des gencives, des pertes de dents, des défauts de cicatrisation ou encore un syndrome hémorragique pouvant entraîner la mort.



Le diagnostic du scorbut peut être évoqué à l’interrogatoire de la personne à risque puis confirmé par un examen physique et une prise de sang.