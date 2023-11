Pourquoi les brimades augmentent-elles les mauvais résultats scolaires ?

L'ESSENTIEL Les brimades impactent profondément la réussite scolaire, indissociable du bien-être émotionnel des élèves.

En effet, pour apprendre en toute sérénité, il est impératif que les enfants et les adolescents puissent disposer d'un espace sécurisé pour partager leurs préoccupations, que ce soit avec leurs proches, leurs professeurs, ou leurs parents.

Toute forme de brimade, que ce soit par les pairs ou les adultes, laisse des cicatrices invisibles sur l'estime de soi et la confiance.

Si l'école devrait être un lieu d'apprentissage et de croissance, malheureusement pour de nombreux élèves, elle est aussi un lieu de brimades et d'intimidation. Si les conséquences sont multiples, elles impactent profondément la réussite scolaire, indissociable du bien-être émotionnel des élèves.

L'importance du bien-être émotionnel dans la réussite scolaire

La manière dont les élèves gèrent leurs émotions joue un rôle déterminant dans leur performance académique. Pour apprendre en toute sérénité, il est impératif que les enfants et les adolescents puissent disposer d'un espace sécurisé pour partager leurs préoccupations, que ce soit avec leurs proches, leurs professeurs, ou leurs parents.

Toute forme de brimade, que ce soit par leurs pairs ou les adultes, laisse des cicatrices invisibles sur l'estime de soi et la confiance. L'exposition constante à des commentaires négatifs, à l'exclusion sociale ou à d'autres formes d'intimidation sont autant de facteurs étroitement liés à une diminution de la motivation et de l'engagement et influencent donc les performances scolaires.

Les conséquences du harcèlement scolaire

Les études ne manquent pas pour souligner les conséquences du harcèlement scolaire sur les relations sociales et l'apprentissage, que ce soit dans l'enfance ou l'adolescence mais aussi à l'âge adulte. Plus la fréquence et l'intensité du harcèlement subi ont été importantes, et plus les conséquences négatives sur la santé sont significatives à long terme.

Pour agir, il est impératif de reconnaître ces situations le plus tôt possible et de les signaler pour prévenir les dommages persistants. Vous pouvez ainsi prendre contact auprès de la direction de l'école, du collège ou du lycée de votre enfant, mais aussi joindre le numéro national 3018 (Numéro gratuit, anonyme et confidentiel disponible 7j/7, de 9h00 à 23h00) pour bénéficier d'une écoute et d'une orientation.

Proposer une routine saine qui offre un sentiment de structure et de prévisibilité, que ce soit pour le sommeil, les repas et un espace pour parler, favorise la résilience face aux brimades ou au harcèlement. Il est ainsi crucial de ne pas sacrifier le bien-être général de votre enfant au profit de sa réussite scolaire pour lui permettre de trouver un meilleur équilibre émotionnel.

En savoir plus : www.education.gouv.fr/non-au-harcelement