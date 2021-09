Mais au fait, comment se passe une journée de votre enfant à la maternelle ?

Si bien sûr chaque enseignant adapte les activités chaque semaine, maintenir certaines habitudes et varier les activités permet aux plus petits d'apprendre à se situer dans le temps et de stimuler leur attention. En expliquant à votre enfant ce qu'il va se passer, vous lui permettez de se raccrocher à certains repères pour une transition en douceur.

Comment se déroule une journée type ?

Si les horaires d'accueil de l'école maternelle sont les mêmes tous les jours, c'est pour permettre aux enfants de maintenir des heures de coucher et de lever les plus régulières possibles et éviter les troubles du sommeil. Dans la journée, les horaires de collation, de repas et de détente répondent non seulement aux besoins physiques à cet âge, mais aussi à une coupure dans les activités.

Si l'accueil de l'enseignant est très important le matin, un temps d'échange permet ensuite d'expliquer les activités de la journée et dans quel ordre elles seront faites pour que chacun puisse mieux se situer dans le temps. Les élèves sont d'ailleurs souvent amenés à identifier le jour de la semaine et pourquoi pas la météo.

Quelles sont les activités à privilégier en maternelle ?

Si bien sûr l'enseignant adapte les activités en fonction de ses objectifs pédagogiques et des élèves, à cet âge il essaie de varier les activités qui demandent plus d'attention comme par exemple la lecture d'une histoire, de celles qui sont plus actives comme un atelier peinture ou création.

Pour respecter le rythme physiologique des plus petits, chaque activité dure en moyenne 20 à 40 minutes puisque c'est encore difficile pour eux de se concentrer plus longtemps.

Après le repas du midi, les activités calmes comme une sieste, ou encore des jeux tranquilles sont préférables pour améliorer la digestion et la concentration en fin de journée.

À la fin de la journée, il est important pour l'enfant de savoir qui vient le chercher et éventuellement d'organiser un service de garde si nécessaire.

