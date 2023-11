Fibromyalgie : un bracelet anti-douleur mis au point par une start-up française

L'ESSENTIEL La fibromyalgie est une pathologie chronique, qui se traduit par des douleurs diffuses persistantes et une sensibilité à la pression.

Une start-up française a développé un bracelet stimulateur d’endorphines à base d’ondes millimétriques, qui permet de diminuer la douleur, le stress et les troubles du sommeil associés à la fibromyalgie.

Les volontaires atteints de fibromyalgie ont constaté une importante amélioration de leur qualité de vie après le port du bracelet stimulateur d’endorphines.

Il s’agit d’une grande avancée pour les personnes atteintes de fibromyalgie : une thérapie non médicamenteuse a permis d’améliorer la qualité de vie des patients et de réduire les symptômes liés à la pathologie. La solution Remedee Labs, mise au point par une start-up française du même nom, repose sur un bracelet stimulateur d’endorphines à base d’ondes millimétriques combiné à un coaching personnalisé.

Une technologie innovante réduisant la douleur et le stress liés à la fibromyalgie

Près de 1,5 à 2 % de la population française souffrirait de la fibromyalgie, selon l’Assurance Maladie. Cette pathologie chronique se manifeste par des douleurs diffuses persistantes et une sensibilité à la pression, qui peuvent être accompagnées par une importante fatigue ainsi que des troubles du sommeil. Actuellement, aucun traitement ne permet de guérir la fibromyalgie, mais des thérapies peuvent être indiquées pour atténuer les symptômes.

Dans le cadre du développement de la solution Remedee Labs, les chercheurs ont recruté 170 participants atteints de fibromyalgie dans huit établissements français spécialisés dans cette maladie. Cette technologie utilise "des ondes millimétriques pour stimuler les récepteurs nerveux sous-cutanés du poignet, en envoyant un message au cerveau, qui à son tour libère des endorphines. Ces endorphines induisent un effet hypoalgésique et activent le système nerveux parasympathique, ce qui réduit la douleur, le stress et améliore le sommeil", ont-ils expliqué dans un communiqué de presse.

Bracelet stimulateur d’endorphines : des bénéfices pour plus de la moitié des malades

Les volontaires ont constaté une importante amélioration de leur qualité de vie après le port du bracelet associé au coaching personnalisé, qui comprend une application mobile permettant de suivre les séances de traitement, et un accompagnement personnalisé. D’après les résultats, 55,1 % des participants ont réduit leur score Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), le test de référence mesurant l’impact de la fibromyalgie sur le quotidien des patients. "Ce chiffre atteint 62,3 % si on considère les personnes ayant respecté le bon usage de la solution dans le protocole clinique (résultats per-protocole). Plus de la moitié des patients (53 %) sont passés d’une intensité de la fibromyalgie dite sévère à modérée. Cette amélioration se maintient à six mois", peut-on lire dans le document.

À la suite de ces premiers résultats positifs, la start-up Remedee Labs souhaite poursuivre les procédures de certification, afin d’obtenir le statut de dispositif médical courant 2024.