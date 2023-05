Fibromyalgie, migraine : la lumière verte aurait un effet antidouleur

L'ESSENTIEL Chez des patients souffrant de fibromyalgie, la lumière verte a réduit la douleur et amélioré leur qualité de vie.

Elle a aussi atténué les maux de tête chez les adultes atteints de migraines.

En revanche, la lumière rouge amplifie les symptômes de cette céphalée.

"La photothérapie est un traitement non pharmacologique émergent de la dépression, des perturbations du rythme circadien et de la neurodégénérescence, ainsi que des douleurs. Cependant, le mécanisme, qui inhibe la sensibilité à la douleur, induite par la photothérapie n'est pas bien compris", ont indiqué des chercheurs des universités de Saint-Louis (États-Unis) et du Zhejiang (Chine).

Fibromyalgie, migraine : la lumière verte, un futur anti-douleur pour les patients ?

Dans une récente étude, ils se sont intéressés aux circuits neuronaux du corps géniculé latéral du thalamus. Il s’agit d’une partie du cerveau qui traite l'information visuelle provenant de la rétine. Leur but ? Comprendre comment les signaux optiques étaient traités et comment différentes couleurs de lumière pouvaient influencer la perception de la douleur.

Selon les résultats, publiés dans la revue Neurobiology of Disease, la lumière verte avait des effets positifs sur les personnes atteintes de fibromyalgie. Dans le détail, elle a réduit la douleur et amélioré leur qualité de vie. Autre constat : les adultes souffrant de migraines ont également signalé que leurs maux de tête avaient diminué. En revanche, la lumière rouge amplifiait leurs symptômes.

Des mécanismes neuronaux spécifiques activés par la lumière verte

D’après l’équipe, la lumière verte activait les neurones du corps géniculé latéral qui utilisent le glutamate, un neurotransmetteur excitateur cérébral. Quant à la lumière rouge, elle activait les neurones qui utilisent le GABA, à savoir le principal neurotransmetteur inhibiteur. Cette découverte permet d'envisager de nouveaux traitements pour la douleur chronique en ciblant ces neurones spécifiques. Cependant, les auteurs précisent que des recherches supplémentaires doivent être menées pour confirmer leurs résultats.