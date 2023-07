Fibromyalgie : quelle est cette maladie dont souffre Chris Marques ?

L'ESSENTIEL Sur Europe 1, Chris Marques a évoqué la maladie dont il souffre depuis dix ans.

Le danseur est atteint de fibromyalgie, une maladie souvent méconnue qui pèse lourdement sur le quotidien de ceux qui en sont atteints.

Pour l'aider à soulager ses symptômes, Chris Marques a fait appel à un coach afin d'améliorer sa condition physique.

Depuis 10 ans, Chris Marques vit avec la fibromyalgie, a-t-il témoigné dans l’émission "Il n’y a pas qu’une vie dans la vie", diffusée sur Europe 1, le 9 juillet dernier.

Fibromyalgie : les symptômes sont nombreux et handicapants

Ce syndrome de fatigue chronique entraîne des douleurs diffuses persistantes et une sensibilité à la pression souvent associées à une fatigue intense et des troubles du sommeil, indique l’Assurance Maladie. Ces symptômes peuvent empêcher la personne atteinte d’effectuer les activités de la vie quotidienne. Ce retentissement est variable d’une personne à l’autre et peut évoluer dans le temps.

Dans le cas du juré de "Danse avec les stars", ses douleurs intenses "pouvaient durer des semaines", raconte-t-il. En plus d’avoir de la "fièvre qui pouvait monter à 40-41 degrés pendant des jours et des jours", Chris Marques était aussi incapable de rester concentré. "Ça pouvait aller jusqu’aux convulsions. Mon mental n’était pas le même. J’étais incapable de réfléchir aussi rapidement. Mes heures utiles par jour se limitaient à deux, peut-être trois heures", peut-on lire dans Paris Match.

Fibromyalgie : agir sur le corps et le mental a été efficace pour Chris Marques

On ignore encore les causes de la fibromyalgie et il n’existe pas de traitement spécifique permettant la guérison. C’est pourquoi les solutions disponibles visent essentiellement à soulager les symptômes, qui varient beaucoup d’une personne à l’autre. Les soins sont donc propre à chaque patient.

Le danseur, champion du monde de salsa en 2003, a lui fait appel à un coach pour améliorer sa condition physique, qui lui a permis de mieux "contrôler son rythme cardiaque et d'arrêter certains cycles de pensée".

À cause de la maladie, pour gagner la compétition à l'époque, "on s’est inventé des techniques d’athlétisme et de sport de haut niveau que les autres n’avaient pas”, a-t-il précisé au micro d’Europe 1.

Toutes ces techniques lui permettent de poursuivre ses projets malgré la maladie. Son spectacle “Alors, on danse ?” qu’il avait mis en scène l’année de sa victoire, sera de nouveau en tournée dans toute la France à partir de janvier 2024.