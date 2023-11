Cette habitude de Kate Middleton et Lady Gaga serait parfaite pour réduire l’anxiété

L'ESSENTIEL L’eau froide est bénéfique pour la santé et participe à la réduction de l’anxiété.

La méthode Wim Hof consiste à se mettre dans de l’eau glacée, respirer et méditer, ce qui permettrait de mieux gérer le stress et l’anxiété.

Dans son quotidien, prendre des douches d’eau froide est aussi bénéfique pour la santé.

"Les gens utilisent l'eau froide pour promouvoir la santé depuis des siècles, explique le New York Times. Hippocrate croyait que la thérapie par l'eau pouvait soulager la fatigue, et les médecins du XVIIIe siècle recommandaient les bains froids pour traiter des affections telles que la fièvre et le rachitisme". Au XXIème siècle, c’est toujours d'actualité avec la méthode Wim Hof qui permettrait de réduire l’anxiété.

Réduire l’anxiété avec l’eau froide

En 2008, Wim Hof, un Hollandais de 62 ans, est resté près d'1h08 dans un bain rempli de glace, établissant ainsi un record du monde. Pour y arriver, il a mis au point une méthode, la méthode Wim Hof : se mettre dans de l’eau glacée, respirer (trois séries de 30 à 40 respirations rapides, puis de retenir sa respiration avec les poumons pleins, puis vidés) et méditer, ce qui permettrait de mieux gérer le stress et l’anxiété.

Plusieurs stars et personnalités pratiquent cette méthode, comme Kate Middleton : “Quand je me baigne, je ne veux que de l’eau froide, explique-t-elle dans des propos rapportés par Vogue.

Mais même sans utiliser cette méthode, une simple douche d’eau froide plusieurs fois par semaine présente de nombreux bénéfices pour la santé : amélioration de l’afflux sanguin, stimulation des systèmes immunitaire, respiratoire, musculaire, amélioration du sommeil, réduction des douleurs, et même un effet antidépresseur.

Que provoque l'eau froide sur l'anxiété ?

“L’eau froide provoque un afflux électrique dans le cerveau qui sécrète les fameuses endorphines, lesquelles ont un effet antidépresseur, explique Philippe Stéfanini, docteur en anthropobiologie et chercheur CNRS, coauteur de La santé par l’eau froide (éd. Jouvence, 2020). Une douche froide vers 18h sans mouiller la tête, pleine d’acide phosphorique (le déchet du cerveau) après une journée de travail, aura un effet détente immédiat.

21 % des adultes sont touchés par un trouble anxieux au cours de leur vie, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et les femmes sont jusqu’à deux fois plus affectées que les hommes.

Prendre les douches d’eau froide pourrait donc être une habitude préventive pour éviter l’anxiété et la dépression. “Le mieux, c’est de commencer à un changement de saison chaude, indique Philippe Stéfanini. Il y a des effets dès lors que la température de l’eau est inférieure à celle du corps, 37 °C, mais l’idéal se situe entre 0 et 18 °C. Plus l’eau est froide, moins l’application a besoin d’être longue pour être bénéfique.”