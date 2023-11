Quels sont les bons gestes à adopter si un enfant s'étouffe ?

L'ESSENTIEL En cas d’étouffement, il faut toujours appeler les secours.

Si l’obstruction est totale, il faut faire les gestes de premiers secours.

Les gestes de premiers secours sont différents pour les nourrissons et les enfants de plus d’un an.

50 enfants de moins de 5 ans décèdent chaque année des suites d’une suffocation liée à l’ingestion d’un petit corps étranger (cacahuètes, olives, petits jouets ...), selon les Sapeurs pompiers de France. Ce risque est donc bien réel. Les parents doivent connaître les gestes de premiers secours pour agir au plus vite.

Etouffement chez l’enfant : une méthode spécifique pour le nourrisson

Le premier réflexe à avoir quand un nourrisson ou un enfant s’étouffe est d'analyser la situation : déterminer si l’obstruction est partielle ou totale.

Dans le premier cas, le nourrisson émet des sons, peut crier, tousser et respirer. Dans la seconde situation, il ne produit plus de son, ne tousse plus, garde la bouche ouverte, s’agite, peut devenir bleu et n’arrive plus à respirer.

Si l’obstruction est partielle, il faut essayer de faire tousser le nourrisson plus fort pour que ce qui a été avalé sorte. Si elle est totale, appelez les secours et faites les gestes de premiers secours.

Chez les nourrissons, les gestes de premiers secours ne sont pas les mêmes que ceux pour les enfants plus âgés et les adultes. Ainsi, pour les bébés, il faut répéter deux étapes jusqu’à ce que l’enfant pleure, cri ou émette un son :

Étape 1 : mettez le bébé sur le ventre, à plat, sur votre avant-bras. Taper énergiquement cinq fois, avec la paume de la main, entre ses omoplates.

Étape 2 : retourner le nourrisson et appuyer avec deux doigts - l’index et le majeur - cinq fois au milieu de sa poitrine.

À partir d’un an, la méthode Heimlich en cas d’étouffement de l'enfant

À partir d’un an, en cas d’étouffement, il faut adopter les mêmes gestes de premiers secours pour les enfants que chez les adultes : la méthode de Heimlich. Si la victime peut tenir debout, il faut se positionner derrière elle, mettre les mains autour de son ventre, serrez un poing et le placer sur la moitié inférieure du sternum, saisir le poing avec l'autre main et faire des compressions vers l’intérieur et le haut jusqu’à ce que quelque chose sorte de la bouche.

Même si les gestes de premiers secours fonctionnent, il est toujours conseillé d’appeler les secours en parallèle. Tout d’abord parce que rien n’assure qu’ils fonctionnent, ensuite parce que même si la victime est sauvée, il vaut mieux qu’elle soit examinée par des professionnels.