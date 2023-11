L'écorce de saule, la solution miracle contre les virus de l'hiver ?

L'ESSENTIEL L'écorce de saule est peut-être l'un des produits médicinaux naturels les plus connus : elle est utilisée depuis des siècles pour traiter la douleur et l'inflammation.

Des chercheurs viennent de mettre en avant de nouvelles capacités anti-virus de l'écorce de saule.

Un peu plus de 40 % des médicaments approuvés entre janvier 1981 et septembre 2019 sont issus de produits naturels.

Dans une récente étude, des chercheurs ont mis en lumière le potentiel de l'écorce de saule en tant que source d'un puissant médicament antiviral.

L'écorce de saule est peut-être l'un des produits médicinaux naturels les plus connus : elle est utilisée depuis des siècles pour traiter la douleur et l'inflammation. Ses propriétés anti-inflammatoires seraient dues à la salicine, un composé qui a contribué au développement de l'aspirine.

L'écorce de saule testée sur différents virus

Les chercheurs avaient déjà constaté que l'extrait de l'écorce de saule était très efficace contre les entérovirus, ce qui constitue une découverte importante étant donné qu'il n'existe actuellement aucun médicament cliniquement approuvé qui cible directement ce groupe. Cependant, dans une nouvelle étude, les scientifiques ont démontré que l'extrait d'écorce de saule pouvait être utilisé contre un plus grand nombre de virus de structures différentes.

L'équipe a créé un extrait à partir d'un saule cultivé commercialement, en broyant l'écorce, en la mettant dans de l'eau chaude et en la tamisant. La solution a ensuite été ajoutée à des cellules infectées par le Coxsackievirus A ou B, deux entérovirus, un coronavirus saisonnier ou le SARS-CoV-2. Les chercheurs ont mesuré le temps d'action de l'extrait sur les cellules infectées et sa capacité à inhiber l'activité virale.

Les résultats ont montré que l'extrait de saule avait un effet antiviral efficace sur tous les virus testés. Le mécanisme d'action exact de l'extrait s'est toutefois révélé très variable en fonction de la structure du virus.

Comment agit l'écorce de saule sur les virus ?

Les scientifiques supposent que ces extraits agissent à la surface des virus, inhibant leur capacité à infecter les cellules. Toutefois, des recherches complémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ce mécanisme d'action et identifier les composés spécifiques de l'extrait d'écorce de saule responsables de ces propriétés antivirales.

"Les extraits ont agi par des mécanismes distincts contre des virus différents", a déclaré Varpu Marjomäki, auteur de l'étude, dans un communiqué. "Nous poursuivons actuellement le fractionnement et l'identification de molécules bioactives à partir d'extraits d'écorce de saule. Cela nous permettra d'identifier un certain nombre de molécules pures que nous pourrons étudier plus en détail. Nous étudierons également un plus grand nombre de virus avec des composants purifiés. Les composants purifiés nous donneront de meilleures possibilités d'étudier leurs mécanismes d'action", a-t-il poursuivi.

"Nous avons besoin d'outils efficaces et à large spectre d'action pour combattre la charge virale dans notre vie quotidienne. Les vaccinations sont importantes, mais elles ne peuvent pas traiter suffisamment tôt les nouveaux sérotypes émergents pour être efficaces à elles seules", conclut-il.

Ecorce de saule : plus de 40 % des médicaments sont issus de produits naturels

Lorsque l'on évoque la découverte de nouveaux médicaments, des images de laboratoires de haute technologie remplis de composés synthétiques viennent souvent en tête, mais les chercheurs trouvent souvent leur inspiration dans le monde qui nous entoure. Un peu plus de 40 % des médicaments approuvés entre janvier 1981 et septembre 2019 sont issus de produits naturels.