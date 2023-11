Augmentation des cas : comment les nourrissons peuvent-ils attraper la syphilis ?

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, les cas de syphilis chez les nourrissons ont été multipliés par plus de dix depuis dix ans.

Les bébés ont un risque d'infection lorsque leur mère est atteinte de la maladie et non-traitée.

Pour le réduire, il est nécessaire de dépister la syphilis chez les femmes enceintes.

La syphilis touche de plus en plus de jeunes enfants aux États-Unis. Selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les autorités sanitaires américaines, plus de 3.700 bébés sont nés atteints de la maladie en 2022, contre 335 en 2012. "Le nombre de nourrissons nés avec la syphilis aux États-Unis augmente à un niveau alarmant", indique le communiqué. Si pour ces experts, ces chiffres reflètent un échec du système de santé américain, il est possible d’inverser la tendance. Cela passe par une meilleure prise en charge des femmes enceintes.

Comment les nourrissons peuvent-ils attraper la syphilis ?

En effet, la mère peut transmettre la maladie à son enfant pendant la grossesse. Cette infection sexuellement transmissible est provoquée par une bactérie appelée tréponème pâle. "Le passage transplacentaire des bactéries est possible dès la 11ème semaine d’aménorrhée (SA) et certaine à partir de 16 SA puis tout au long de la grossesse, prévient l’Assurance maladie. Cette transmission peut aussi avoir lieu lors de l’accouchement par contact avec les sécrétions maternelles infectées." L’organisme estime qu’en cas de syphilis précoce (moins d’un an d’infection) chez la mère, le risque de transmission mère-enfant est d’environ 70 %. En cas syphilis tardive, soit plus d’un an d’infection, le risque est de 10 %.

Quelles sont les conséquences de la syphilis chez le nourrisson ?

La syphilis présente de nombreux dangers pour les femmes enceintes. La maladie augmente le risque de décès in utero ou peu après la naissance. Elle est aussi associée à un risque plus élevé de prématurité et de poids faible à la naissance. Enfin, l’Assurance maladie souligne que la syphilis est associée à un risque d’infection congénitale, or cela peut entraîner de graves séquelles dont des malformations, des troubles de la vue ou la surdité. Aux États-Unis, les CDC ont recensé 231 mortinaissances et 51 décès de nourrissons en 2022, liés à la syphilis. Le terme mortinaissance désigne la mort d’un bébé après 28 semaines de grossesse, avant ou pendant l’accouchement.

Syphilis : comment prévenir la contamination des nourrissons ?

En France, les cas de syphilis chez le nourrisson sont rares car la maladie est dépistée chez la femme enceinte. "Grâce au dépistage précoce et si besoin au traitement avant 16 semaines d'aménorrhée, le risque d’infection congénitale devient pratiquement nul", indique l’Assurance maladie. Outre-Atlantique, les CDC déplorent un manque de recours aux tests et aux traitements chez les femmes enceintes. "Tester et traiter la syphilis pendant la grossesse, plus de 30 jours avant l’accouchement, peut prévenir l’infection chez les nourrissons", insistent ces spécialistes. Dans la plupart des cas, les médecins soignent la syphilis grâce avec un traitement antibiotique, la benzathine pénicilline G. Selon l'Organisation mondiale de la santé, sept femmes enceintes sur 1.000 étaient atteintes de syphilis en 2016.