Les mères en mauvaise santé mentale ont un risque 50% plus élevé d'accouchement prématuré

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les femmes qui ont eu au moins 1 contact avec des services de santé mentale au cours des 7 années précédant leur grossesse, ont un risque accru d'accouchement prématuré.

Elles avaient également plus de risque d'avoir un bébé petit pour son âge gestationnel.

Les chercheurs appellent les professionnels de santé à interroger les futures mamans sur leur santé mentale afin de leur apporter les soins appropriés et réduire les risques à l'accouchement.

Si la bonne santé physique des futures mamans est essentielle pour le bon déroulement d'une grossesse, une étude des universités britanniques d'Exeter, de Liverpool, King’s College London et la London School of Hygiene and Tropical Medicine montre qu'il faut également faire attention à leur état psychique. Après avoir analysé les données de plus de deux millions de femmes enceintes, les chercheurs ont découvert un lien significatif entre les problèmes de santé mentale chez la mère et un risque accru d'accouchement prématuré.

Avoir eu des troubles psychiques augmente les risques de prématurité

Selon les résultats des travaux présentés dans la revue The Lancet Psychiatry le 14 août 2023, une femme sur dix ayant consulté au moins un fois pour des troubles psychiques dans les 7 années précédant sa grossesse, a accouché prématurément. Le taux n'est que d'une sur quinze chez celles qui n'ont pas eu besoin de soins de santé mentale par le passé. Cela représente ainsi une hausse des risques de prématurité de 50 %.

Les futures mamans ayant été hospitalisées en psychiatrie et celles ayant eu des contacts récents avec des professionnels de santé mentale étaient les plus exposées au risque de complications à l'accouchement.

La professeure Louise Howard du King's College de Londres, co-auteure principale de l'article scientifique, explique dans un communiqué : "cette étude met en évidence la mesure dans laquelle les femmes souffrant de problèmes de santé mentale préexistants, en particulier celles qui ont été hospitalisées et/ou récemment en contact avec les services de santé mentale, sont à risque de troubles obstétricaux et néonataux indésirables. Il est donc essentiel que les sages-femmes posent des questions détaillées sur les soins de santé mentale avant la grossesse".

Grossesse : vers une meilleure prise en compte de la santé psychique

Outre le risque d'accouchement prématuré, les chercheurs ont également constaté que les femmes ayant des antécédents de troubles mentaux étaient plus susceptibles d'accoucher d'un petit bébé (par rapport à son âge gestationnel). Les nouveau-nés de petits gabarits représentaient 75 naissances sur 1.000 chez ces mamans, contre 65 naissances sur 1.000 chez celles sans antécédents.

La professeure Helen Sharp de l'Université de Liverpool, qui a travaillé sur cette recherche, précise : "ces dernières découvertes offrent un aperçu supplémentaire des risques possibles associés à la santé mentale et à la grossesse et permettent surtout aux cliniciens d'offrir des conseils et des orientations pour les atténuer".

Son collègue Jan Van der Meulen de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ajoute "les résultats solides de cette étude ouvrent la voie à une meilleure évaluation des risques, à des efforts de prévention et à des traitements adaptés, améliorant ainsi le bien-être des femmes enceintes et de leurs bébés. En accordant la priorité à la santé mentale pendant la grossesse et l'accouchement, les professionnels de la santé peuvent optimiser les soins et le soutien aux femmes, garantissant ainsi de meilleurs résultats pour la mère et l'enfant".