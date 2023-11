La poésie peut-elle aider à surmonter la solitude ?

L'ESSENTIEL L’étude s’appuie sur une enquête menée auprès de 400 utilisateurs du site poetryandcovid.com, qui ont partagé en ligne leur propre poésie et/ou lu celle d’autres personnes.

L’expression "des mots pour des maux" prend encore un peu plus de sens, avec une nouvelle étude qui tend à montrer que lire, écrire et partager de la poésie peut aider les gens à faire face à la solitude et à l'isolement, et même jusqu’à éloigner la dépression. C’est ce que suggèrent des chercheurs de l'Université de Plymouth et de l'Université Trent de Nottingham, au Royaume-Uni.

La poésie a aidé à se sentir moins anxieux durant la pandémie de Covid

L’étude, publiée dans le Journal of Poetry Therapy, s’appuie sur une enquête menée auprès de 400 utilisateurs du site poetryandcovid.com, qui ont partagé en ligne leur propre poésie et/ou lu celle d’autres personnes. La plateforme comptait plus de 1.000 poèmes et plus de 600 auteurs. Un peu plus de la moitié des répondants (51 %) ont indiqué que la lecture et/ou l'écriture les avaient aidés à surmonter des sentiments de solitude ou d'isolement, et pour 50 % supplémentaires, cela leur avait permis de mieux gérer leur anxiété, voire leur dépression.

Dans le détail, cela les a aidés à se sentir "moins anxieux" (34 %) et leur a permis de "mieux gérer leurs problèmes" (24 %), notamment ceux "liés au deuil" (17 %). La poésie a également aidé 16 % des répondants à mieux appréhender les symptômes liés à leurs problèmes de santé mentale.

L’écriture créative peut avoir un impact positif sur la santé

"Ces résultats démontrent le pouvoir substantiel de la poésie", a déclaré le chercheur principal Anthony Caleshu, professeur de poésie et d'écriture créative à l'Université de Plymouth, dans un communiqué. "L'écriture et la lecture de poésie, ainsi que le fait de s’engager sur le site, ont eu un impact positif considérable sur le bien-être des participants pendant la pandémie de Covid-19."

Les auteurs de l’étude donnent quelques exemples de réponses des participants : "La poésie a été une bouée de sauvetage tout au long de la pandémie, à la fois en la lisant et en l'écrivant" ; "J’espère que mon poème fera écho chez les personnes qui ont perdu des êtres chers, et qu’il donnera aussi de l’espoir à tous ceux qui sont isolés".

Selon le Dr Rory Waterman, qui a participé à la recherche, "il est probable que le fait de partager de la poésie sur un site associé à une communauté compte pour beaucoup, car c'est un moyen de rassembler les gens, la glace ayant déjà été brisée". Possible également que "l’écriture créative – essayer de trouver les bons mots selon l'expérience ou les circonstances, puis les partager avec d’autres – puisse avoir un impact positif sur la santé des gens de la même manière. Les arts de manière générale, y compris les arts visuels et les arts de la scène, ont ce potentiel".