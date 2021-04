Contre le stress de la pandémie, pensez à la poésie !

L'ESSENTIEL Un psychiatre américain recommande la poésie pour lutter contre le stress ou les souffrances liés à la pandémie

Il a compilé dans un livre les poèmes qui ont "le pouvoir d'apporter la joie"

Selon lui, la poésie est une manière de laisser s'exprimer les sentiments

“Cette crise touche plus ou moins tout le monde et la poésie peut nous aider à gérer des sentiments difficiles comme la perte (d’un proche), la tristesse, la colère, le manque d'espoir, assure au journal The New York Times Norman Rosenthal, psychiatre dans le Maryland, aux Etats-Unis. Bien que tout le monde n'ait pas le don d'écrire de la poésie, nous pouvons tous bénéficier des pensées que tant de poètes ont magnifiquement exprimées". Pour lui, ce genre littéraire est source de réconfort. Alors pourquoi ne pas essayer ? Cette année a été l’occasion de nombreuses nouvelles expériences pour se remonter le moral. Beaucoup de personnes se sont mis à des activités qu’ils n’auraient jamais faites avant, telles que la sociabilité par écrans interposés ou des choses simples comme la cuisine ou la couture. Alors, prenons aussi le temps de lire de la poésie, mais pas n’importe laquelle ! Pour guider les patients vers cette thérapie de l’âme, le psychiatre a décidé de compiler les poèmes qui ont “ le pouvoir de guérir, d'inspirer ou, à tout le moins, d'apporter de la joie.” Ceux-ci sont consultables dans son livre, PoetryRx: How 50 Inspiring Poems Can Heal and Bring Joy to Your Life (PoetryRx: Comment 50 poèmes inspirants peuvent guérir et apporter de la joie dans votre vie). Seul bémol, ce recueil n’est pour l’instant disponible qu’en anglais.

La poésie permet d’exprimer ses douleurs et ses émotions...

“Lorsque les gens sont dévastés par un décès, ils devraient être autorisés à ressentir et à exprimer leur douleur, poursuit Norman Rosenthal. On devrait leur offrir du soutien et de la compassion, pas les inciter à passer à autre chose. Vous ne pouvez pas forcer les gens à tourner la page, s’ils veulent le faire, ils le feront à leur rythme.” Pour panser ce type de plaies, il faut du temps et du réconfort. La poésie est le biais par lequel certains auteurs expriment leurs sentiments, dans des situations parfois similaires à celles que vivent les gens. En les lisant, les patients peuvent se sentir moins isolés car compris par l’auteur. Le pouvoir des mots, du langage et de l’expression humaine en général sont de plus en plus estimés et utilisés par le corps médical. Que les patients en lisent ou en écrivent, la poésie leur permet d’exprimer leurs souffrances, leurs émotions et, in fine, de se reconstruire et d’avancer. Cet art permet aussi d’aborder plus facilement certains sujets difficiles, comme la mort qui n’est pas un thème toujours possible d’aborder avec ses proches.

… tout comme la musicothérapie, de plus en plus conseillée par les médecins

Depuis plusieurs années, une autre forme d’art est utilisée par les médecins en guise de thérapie : la musique. En effet, la musicothérapie séduit de plus en plus et parvient à de réels résultats. En 2019, des chercheurs britanniques avaient découvert comment celle-ci agissait sur le cerveau en précisant les moments exacts où ces changements s’opéraient. Autrement dit, l’instant où une émotion négative se transformait en émotion positive grâce à la musique. Les résultats de l’étude avaient été publiés dans la revue Frontiers in Psychology. Actuellement, il existe trois principaux types de séances : celle où le patient écoute de la musique, une autre durant laquelle il en crée et, enfin, celle où le thérapeute joue d’un instrument pendant que le patient décrit les images qui lui viennent en tête. Cette technique s’appelle la Méthode Bonny en Musique et imagerie guidée.

La musicothérapie a de nombreux bienfaits : réduction de l’anxiété, augmentation du bien-être, soulagement de la douleur, amélioration du sommeil, etc. Alors, en temps de crise sanitaire, n’hésitons pas à tenter de nouvelles expériences pour aller mieux. Poèmes et musiques sont à consommer sans modération !