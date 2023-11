Manger du saumon est bon pour le cœur

L'ESSENTIEL Des chercheurs américains ont identifié les composés spécifiques du saumon (FSC), présents dans l'organisme quand on en consomme. Ils ont dénombré 508 FSC avec 237 métabolites uniques.

Après la consommation régulière de saumon, les taux de 48 FSC et 30 métabolites, présents dans le sang, ont augmenté significativement.

Des hausses de deux FSC et de deux métabolites ont été associées à une amélioration du cholestérol total, du mauvais cholestérol, des triglycérides et des apolipoprotéines B.

Protéines, oméga 3, vitamine D et E… le saumon contient de très nombreux nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps. Les nutritionnistes et diététiciens n’hésitent d’ailleurs pas à le conseiller aussi bien aux personnes souffrant de maladies cardiaques et métaboliques ou tout simplement à celles souhaitant perdre du poids.

Des chercheurs de l'Université du Colorado ont voulu mieux mesurer son impact sur l’organisme. Ils ont pour cela fait appel à la nutrimétabolomique. Cette approche s’appuie sur une analyse complète des aliments et des échantillons biologiques humains pour identifier les biomarqueurs de l'apport de l’aliment (ou composés spécifiques) et déterminer leurs impacts sur la santé.

Saumon : des composés spécifiques au poisson retrouvés dans le sang

Pour ces travaux présentés dans la revue Journal of Nutrition, les scientifiques ont réuni 41 participants. Ils devaient suivre un régime méditerranéen incluant deux portions de saumon par semaine pendant deux périodes de cinq semaines. Des analyses de sang ont été réalisées avant et après les essais.

Les chercheurs ont, par ailleurs, fait des tests pour déterminer les composés spécifiques du poisson (FSC) par rapport aux 99 aliments issus de la cuisine méditerranéenne. Ils ont dénombré 508 FSC avec 237 métabolites uniques (substances organiques issus d’un aliment) pour ce plat. Parmi ceux-ci, 143 FSC et 106 métabolites se trouvaient dans le plasma. De plus, les scientifiques ont remarqué que les taux de 48 FSC et 30 métabolites ont augmenté dans le sang après la consommation régulière de saumon.

Cholestérol, triglycérides : l e saumon améliore la santé cardiométabolique

L’équipe a voulu déterminer les effets de ces éléments dont les taux avaient augmenté dans le sang, sur l’organisme. Grâce à ses analyses, elle a découvert que les hausses de deux FSC et de deux métabolites, provenant du saumon, étaient associées à des améliorations d’indicateurs de santé cardiométabolique.

Plus précisément, les chercheurs ont relevé chez les personnes qui avaient dans leur sang ces 4 composés provenant du saumon, des baisses du taux du cholestérol total, du cholestérol LDL (mauvais cholestérol), des triglycérides et des apolipoprotéines B (un taux élevé de cette protéine augmente le risque de souffrir de maladies cardiovasculaires).

Les scientifiques notent que si leurs conclusions sont confirmées par d’autres travaux, les composés spécifiques des aliments - identifiées grâce à la nutrimétabolomique - pourraient "servir, après validation ultérieure, de biomarqueurs ou agir en tant que composants bioactifs influents sur la santé".