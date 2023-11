Quelle est la part de notre ADN dans nos comportements ?

L'ESSENTIEL Notre héritage génétique joue un rôle indéniable dans nombre de nos comportements.

Parmi ces comportements, on peut citer les modèles d'interaction sociale, l’intelligence, les traits de personnalité et les tendances à la dépendance, avec ou sans substance.

L'épigénétique étudie comment l'environnement peut modifier l'expression des gènes qui sont activés ou désactivés, et donc comment cela peut influencer nos comportements.

Que ce soit pour notre personnalité ou nos tendances addictives, notre héritage génétique joue un rôle indéniable dans nombre de nos comportements. Dans de nombreux cas, près de la moitié de la variabilité de nos actions est due à notre génome, laissant une part tout aussi importante à notre environnement par le biais de notre éducation, de nos expériences de vie ou notre culture.

Comprendre les comportements héréditaires

Parler d’un comportement héréditaire c’est faire référence aux comportements ayant une base génétique et qui se transmettent de génération en génération. Parmi ces comportements, on peut citer les modèles d'interaction sociale, l’intelligence, les traits de personnalité et les tendances à la dépendance, avec ou sans substance.

De nombreuses études génétiques et sur les jumeaux ont pu démontrer que certaines personnes sont plus susceptibles d’être agressives ou de développer des troubles de l'humeur, tels que la dépression ou la bipolarité. L'héritage génétique explique aussi une part significative dans les cinq dimensions fondamentales des personnalités humaines : l'extraversion, la stabilité émotionnelle, l'ouverture à l'expérience, l'agréabilité et la conscience.

L’épigénétique et l'interaction gène-environnement

La génétique ne peut pas être réduite à un seul gène responsable d'un comportement ou d'une tendance. La plupart des comportements résultent de l'interaction complexe de plusieurs gènes et des facteurs environnementaux.

On appelle « épigénétique » le domaine de recherche qui étudie comment l'environnement peut modifier l'expression des gènes qui sont activés ou désactivés, ce qui peut avoir un impact significatif sur notre santé, notre développement et nos comportements. Elle a pour but, entre autres, d’ouvrir la voie à des traitements plus efficaces, mais aussi de prendre en compte la singularité de chacun et le rôle de l’environnement.

Certaines de ces modifications épigénétiques ne sont pas toujours permanentes. Certaines peuvent être réversibles, ce qui signifie que les changements dans l'expression des gènes peuvent être ajustés en modifiant son environnement, son régime alimentaire, son mode de vie, son activité physique ou la gestion de son stress.

