Pourquoi les gens agissent-ils de la même manière dans une foule ?

L'ESSENTIEL La psychologie des masses (ou des foules) étudie le comportement des individus lorsqu'ils sont en groupe, pour tenter de comprendre comment cela peut changer les actions d'une personne.

Les émotions, les croyances et même les valeurs individuelles peuvent être façonnées par l'effet de masse.

Au sein d'une foule, les interactions sont généralement superficielles et éphémères, mais chacun peut être influencé par les émotions et les impulsions du moment, ce qui peut le pousser à agir de manière collective sans réfléchir.

Non, vous ne rêvez pas, il est très probable que dans une foule vous observiez des comportements similaires, presque synchronisés entre les individus. Ce sont en réalité les influences sociales, les normes partagées et les émotions collectives qui jouent un rôle essentiel, et qui est l’objet de la Psychologie des masses, une branche de la Psychologie sociale.

L'influence du contexte social

La Psychologie des masses se penche sur la façon dont les individus interagissent et s'influencent mutuellement lorsqu'ils sont dans de grands rassemblements. Les émotions, les croyances et même les valeurs individuelles peuvent être façonnées par ce type de contexte. Être dans une foule enthousiaste, lors d'un événement sportif par exemple, peut donner envie de suivre le mouvement et d'être emporté par cette émotion collective.

Les normes sociales et les attentes culturelles exercent aussi une pression considérable pour que chacun se conforme au comportement de la masse. Cette influence peut même l'emporter sur des convictions individuelles, poussant à se conformer au comportement de la majorité.

La différence entre les groupes sociaux et les masses

Si un groupe social se compose d'un ensemble de personnes qui interagissent régulièrement ou partagent des caractéristiques communes, les masses ou les foules, agissent de manière coordonnée sans qu'il n'y ait eu de planification préalable. On peut observer ce phénomène quand un public réagit spontanément à un concert en chantant ou en dansant par exemple.

Au sein d'un groupe, les personnes sont susceptibles d'avoir des relations plus profondes et de prendre des décisions plus réfléchies. En revanche, au sein d'une foule, les interactions sont généralement plus superficielles et éphémères et chacun peut être influencé par les émotions et les impulsions du moment, ce qui peut le pousser à agir de manière collective sans réfléchir.

Pourquoi agissons-nous tous pareil dans une foule ?

Le phénomène de la contagion émotionnelle explique pourquoi il est difficile de garder le contrôle de soi au sein d'une foule. Lorsqu'une émotion collective traverse les individus massés ensemble, chacun se sent contaminé par ce même état émotionnel.

De plus, l'anonymat apporté par la masse réduit les inhibitions sociales et chacun se sent moins responsable de ses actions, ce qui incite à se conformer au comportement de la majorité sans réfléchir.

En savoir plus : "Psychologie des foules : L'influence et manipulation d'une foule sur notre comportement" de Gustave Le Bon.