Que se passe-t-il vraiment lorsque nous mourons ?

L'ESSENTIEL Les premiers signes visibles qu’une personne est en train de mourir sont la perte d’énergie, la perte d'appétit et l'inconscience.

La personne devient inconsciente et sa respiration alterne entre des phases profondes/superficielles et rapides/lentes.

Pour le docteur Kathryn Mannix, la mort ne doit pas être effrayante.

"Ce n'est pas un état mental effrayant, c'est un état où vous ne savez plus rien, explique docteur Kathryn Mannix, médecin en soins palliatifs pendant 30 ans et qui a participé à l’animation Dying for Beginners (Mourir pour les débutants), au micro de la BBC. La première chose notable est que le corps commence à manquer d'énergie, un peu comme un vieux téléphone portable et dont la batterie ne fonctionne plus.”

Perte d'appétit et inconscience, les étapes de la fin de vie

Elle détaille les étapes physiologiques lors d’une mort naturelle dans le but de rassurer sur ce moment. “Beaucoup de mourants n’ont pas très faim et c’est très bien, assure-t-elle. Ils ne meurent pas parce qu'ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas parce que leur corps est en train de mourir.”

Une autre étape visible de ce processus est le besoin de sommeil qui glisse peu à peu vers l'inconscient. “Les personnes inconscientes respirent d’une manière inhabituelle, indique-t-elle dans Dying for Beginners. Le rythme de leur respiration change progressivement [et oscille] entre des respirations profondes et superficielles, et entre des respirations rapides et plus lentes.”

Mais le docteur Kathryn Mannix rassure : cela ne signifie pas que la personne ne se sent pas bien ou à du mal à respirer, elle est juste dans un état de “profonde inconscience”.

Pour ce médecin en soins palliatifs, le mort ne doit pas effrayer

“Qu’en est-il du moment de mourir ?, questionne le docteur Kathryn Mannix dans Dying for Beginners. C'est généralement très doux. Notre respiration devient plus lente et superficielle. Et puis ça s’arrête très doucement. Quelques minutes plus tard, notre cœur s'arrête également.”

Une belle narration, choisie pour rassurer sur la mort car, pour ce médecin, cette étape de la vie est difficile pour les proches mais ne doit pas être effrayante pour la personne en fin de vie.