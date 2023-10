Comment maximiser ses chances d'avoir un enfant ?

Alors que de plus en plus de Français sont confrontés à des problèmes d'infertilité, la Docteur Susannah Unsworth, experte en gynécologie pour Intima, livre ses conseils pour maximiser les chances d'avoir un enfant.

Le sport modéré et une alimentation variée boostent la fertilité

Alimentation



Quand on pense bébé, mieux vaut aussi penser à ce qu'on met dans son assiette ! Les champions de la nutrition pour booster la fertilité ? L'acide folique, la vitamine B12 et les oméga-3. "Optez pour une assiette colorée et variée, à la façon méditerranéenne", ajoute Susannah Unsworth. "Trop de sucre, de viande rouge, de graisses ou d'aliments transformés peuvent en revanche jouer des tours à la fertilité", avertit-elle. "Les femmes souhaitant devenir mamans peuvent aussi envisager un petit coup de pouce avec un complément vitaminique", explique-t-elle.



Sport



"Bouger, c'est le mot d'ordre pour booster sa fertilité ! Un peu d'exercice, pas trop intense, c'est l'idéal. Non seulement cela aide à garder la ligne, mais cela réduit aussi les risques de petits soucis pendant la grossesse comme la pré-éclampsie ou le diabète gestationnel", souligne Susannah Unsworth. "Par contre, attention à ne pas se transformer en athlète de haut niveau : trop d'effort pourrait jouer des tours à l'ovulation", complète la gynécologue.

Le surpoids, les drogues, la cigarette et le tabac diminuent les chances d'avoir un enfant

Poids

Des études ont montré que le maintien d'un poids sain est essentiel pour la santé reproductive, car l'obésité tout comme la maigreur peuvent perturber les niveaux d'hormones et les cycles menstruels, conduisant à une ovulation irrégulière.



Cigarette

Il a été démontré que le tabagisme nuit à la fertilité, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les produits chimiques nocifs contenus dans les cigarettes peuvent réduire la qualité des ovules et altérer la motilité des spermatozoïdes, rendant la conception plus difficile.



Alcool

Une consommation excessive d'alcool peut perturber l'équilibre hormonal, conduisant à des cycles menstruels irréguliers et des problèmes d'ovulation chez les femmes. Chez les hommes, l'alcool peut diminuer les niveaux de testostérone ou affecter la qualité du sperme en diminuant le nombre de spermatozoïdes et leur motilité.



Drogues



Les drogues chamboulent l'équilibre hormonal et peuvent mettre des bâtons dans les roues du processus de reproduction.

Médicaments : attention aux effets secondaires sur la fertilité

Médicaments



"Même s'ils sont prescrits, certains médicaments tels que les antidépresseurs, les antipsychotiques ou les immunosuppresseurs, ne sont pas les meilleurs alliés de la fertilité", met en garde Susannah Unsworth. "Bien que les actions de ces traitements puissent varier selon la réponse individuelle, il est essentiel pour ceux qui en prennent et envisagent de concevoir de consulter des professionnels de santé au sujet des éventuels effets secondaires liés à la fertilité", conclut la spécialiste.