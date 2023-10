Comment lutter contre le cancer du sein chez l’homme

L'ESSENTIEL Une nouvelle association baptisée Moobs vient d’être créé pour lutter contre le cancer du sein chez l’homme.

Elle a trois missions principales : informer les hommes atteints d'un cancer du sein sur la maladie, leur apporter du soutien et changer la façon dont la société perçoit cette pathologie.

Le cancer du sein chez l'homme a tendance à toucher davantage les personnes âgées mais il peut également survenir chez les plus jeunes.

Une nouvelle association baptisée Moobs vient d’être créée pour lutter contre le cancer du sein chez l’homme.

Cancer du sein chez l'homme : les trois missions principales de Moobs

Fondée par James Richards, à qui l'on a diagnostiqué un cancer du sein en février de cette année, l'association Moobs a été lancée avec trois missions principales : informer les hommes atteints d'un cancer du sein sur la maladie, leur apporter du soutien et changer la façon dont la société perçoit cette pathologie.

L'organisation a par exemple déjà mis en place une réunion mensuelle via Zoom pour réunir les personnes diagnostiquées avec la maladie et réduire l'isolement qui peut en résulter.

"En tant qu'homme, j'ai toujours été conscient des risques de cancer de la prostate et des testicules, mais je ne savais pas du tout que je pouvais avoir un cancer du sein - on n'en entend tout simplement pas parler", a déclaré James Richards à The Independent.

"Dans les jours qui ont suivi mon diagnostic, j'ai été surpris par le manque de soutien personnalisé et d'informations facilement accessibles sur la maladie, et une grande partie de mon plan de traitement était uniquement basé sur ce qui était offert aux femmes", explique-t-il.

Cancer du sein chez l'homme : quels sont les chiffres ?

Même si les hommes n'ont pas de "seins" au sens classique du terme, ils ont tout de même du tissu mammaire et peuvent donc être atteints "d'un cancer du sein". Ce cancer est beaucoup plus rare que chez les femmes, puisqu'il représente environ 0,5 à 1 % des cas de cancer du sein dans le monde, mais cela ne veut pas dire qu'il est moins grave lorsqu'il survient. En 2023, on prévoit par exemple qu'environ 2.800 hommes seront diagnostiqués avec un cancer du sein aux États-Unis et que 530 d'entre eux en mourront.

"Je dis toujours aux femmes d'être attentives à leurs seins, c'est-à-dire d'être attentives à tout changement et de se faire examiner le cas échant. C'est exactement la même chose pour les hommes", explique Dr Amir Khan, oncologue à Leonardtown. "De la même manière que vous vérifiez l'absence de grosseur au niveau de vos testicules, il faut également vérifier l'état de vos tissus mammaires. Faites les deux sous la douche, une fois par mois", poursuit-il.

Cancer du sein chez l'homme : quels sont les symptômes ?

Les symptômes ci-dessous doivent également conduire à consulter son médecin :

- une grosseur dans le tissu mammaire, généralement ferme, indolore et immobile.

- Un changement de position ou d’aspect du mamelon.

- Un écoulement du mamelon, y compris des saignements.

- Une douleur persistante ou une éruption cutanée autour du mamelon.

- La présence de petites bosses gonflées dans l'aisselle (ganglions lymphatiques).

Il faut aussi vérifier toute la zone de la poitrine et sous les aisselles, chercher à connaitre ses antécédents familiaux de cancer du sein (en particulier s'ils impliquent des gènes BRCA) et savoir si les potentiels traitements suivis augmentent les niveaux d'œstrogènes.

Comme pour de nombreux cancers, le cancer du sein chez l'homme a tendance à toucher davantage les personnes âgées, mais il peut également survenir chez les plus jeunes.