«Il faut penser l'après cancer du sein dès le début de la prise en charge»

L'ESSENTIEL Chaque année, plus de 50.000 femmes développent un cancer du sein en France.

Parmi elles, plus de 80 % vivront au-delà de 10 ans après leur cancer, grâce aux progrès médicaux et scientifiques.

Cependant, les traitements administrés génèrent souvent des toxicités à plus ou moins long terme.

Dans le cadre d’Octobre rose, l’institut Gustave Roussy lance la campagne "Après le cancer du sein, le combat continue ensemble".

Cancer du sein : des séquelles qui peuvent dégrader la qualité de vie

Cependant, les traitements administrés génèrent souvent des toxicités à plus ou moins long terme. Après un cancer du sein, les patientes peuvent être confrontées à des difficultés dans leur vie quotidienne : modification de l’image du corps, douleurs, fatigue, troubles chroniques des fonctions motrices, problèmes urinaires et gastriques, conséquences psychologiques et professionnelles… Pour 63,5 % d’entre elles, ces séquelles dégradent durablement leur qualité de vie.

Après un cancer du sein, "beaucoup de questions peuvent survenir"

"En 2040, 26 millions de personnes devraient être confrontées à cette situation dans le monde. C’est pourquoi il est important d’identifier et prévenir les effets secondaires, afin d’améliorer la qualité de vie des femmes pendant et après le cancer du sein", estime l’institut Gustave Roussy dans un communiqué de presse.



"La période entre la fin des traitements initiaux du cancer du sein (chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie) et le début de la surveillance est une période particulière. Les patientes passent d’une phase active de traitement avec des venues fréquentes à l’hôpital à une phase de suivi avec des venues plus espacées. Pendant cette phase d’après cancer, beaucoup de questions peuvent survenir", ajoute le centre de recherche.

Une structure de soins dédiée à "l’après cancer du sein"

Cette campagne déployée sur les réseaux sociaux tout le long du mois d'octobre s’appuie aussi bien sur des témoignages de patientes que sur les données du programme médical et scientifique Interval. "Après le cancer du sein, le combat continue ensemble est bien plus qu’une promesse, c’est une réalité incarnée par My Care by Gustave Roussy, la structure de soins dédiée à l’après cancer qui sera très prochainement inaugurée et qui accueille déjà des combattantes qui ont remporté une première lutte face au cancer", concluent les auteurs de la nouvelle campagne de communication.



Avec plus de 12.000 décès par an en France, les cancers du sein restent la première cause de décès par cancer chez la femme.