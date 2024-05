Troubles du rythme cardiaque : ils pourraient être dus à une protéine

L'ESSENTIEL Selon une étude, la mutation de la calmoduline, une protéine, pourrait entrainer des troubles du rythme cardiaque.

Cette mutation de la calmoduline dérèglerait le mouvement des molécules chargées de sodium et de calcium dans et en dehors des cellules du cœur.

Cette découverte permettrait de développer de nouveaux traitements pour traiter les arythmies cardiaques.

Les arythmies cardiaques, également connues sous le nom de troubles du rythme cardiaque, sont des perturbations du rythme normal du cœur. Ces problèmes peuvent entraîner des battements de cœur trop rapides, trop lents ou irréguliers. Selon la Fédération Française de Cardiologie, quand le cœur bat trop vite, soit plus de 100 battements par minute, on parle de tachycardie. Au contraire, si le rythme est inférieur à 50 battements par minute, on parle de bradycardie.

La calmoduline serait un facteur de troubles cardiaques

Les causes des arythmies cardiaques sont variées et peuvent inclure l’âge (la prévalence augmente en vieillissant), les séquelles d’un infarctus du myocarde, certaines maladies comme le cholestérol affectant les artères coronaires qui apportent l’oxygène aux muscles du cœur, le stress, un mauvais fonctionnement des valves du cœur, la surconsommation de substances excitantes, la prise de médicaments, certaines maladies respiratoires, des facteurs génétiques, etc. “Souvent, une cause précise ne peut pas être identifiée et l’on parle alors de troubles du rythme cardiaque “idiopathiques””, précise le Vidal.

Une étude menée par des chercheurs américains a révélé que la protéine calmoduline pourrait jouer un rôle important dans les troubles du rythme cardiaque. Les résultats de leurs recherches ont été publiés dans la revue Journal of Clinical Investigation.

Cette découverte permettrait de soigner l'arythmie

Selon l’Académie de médecine, la calmoduline est une protéine présente dans toutes les cellules, elle est essentielle dans le cœur car elle régule la contraction musculaire et le mouvement des molécules chargées de sodium et de calcium dans et hors des cellules du muscle cardiaque.

Pour leurs travaux, les scientifiques se sont basés sur les conclusions de précédentes recherches qui ont montré que des mutations de la calmoduline pouvaient provoquer des troubles importants du rythme cardiaque. Mais cette équipe a analysé plus précisément une forme mutée de calmoduline appelée D96V-CaM. La finalité étant de comprendre comment celle-ci pouvait favoriser le développement des arythmies.

Il s'est avéré que cette forme mutée de calmoduline, la D96V-CaM, déréglait le mouvement des molécules chargées de sodium et de calcium dans et en dehors des cellules du muscle cardiaque. Ainsi, les patients étaient atteints d’arythmie car le rythme cardiaque devenait irrégulier.

Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour la compréhension et le traitement de ces troubles. Il pourrait être possible de développer des médicaments ou des interventions spécifiques qui ciblent cette protéine et améliorent ainsi le traitement des arythmies cardiaques.