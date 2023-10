Trouble bipolaire : un bracelet peut traquer les «sautes d’humeur»

L'ESSENTIEL Le trouble bipolaire est une maladie psychique qui provoque des fluctuations chroniques de l'humeur, de l'énergie, des niveaux d'activité et de la concentration d'une personne.

Des chercheurs ont découvert que des impulsions électriques dans la peau pourraient être associés aux changements d'humeur dans le trouble bipolaire. Elles seraient également mesurables grâce à un bracelet équipé de capteurs.

Si les résultats sont confirmés avec des recherches plus importantes, cela pourrait faciliter la prise en charge et les soins des personnes souffrant de bipolarité.

Les ​​troubles bipolaires sont marqués des fluctuations de l’humeur intenses. Les patients alternent entre des épisodes maniaques et dépressifs. L'imprévisibilité de la survenue de ces phases complique la prise en charge des malades. Mais des psychiatres barcelonais ont fait une découverte qui pourrait la faciliter grandement : les impulsions électriques dans la peau changent lors des sautes d’humeur, et elles peuvent être mesurées par un bracelet équipé de capteur.

Bipolarité : l’activité électrique cutanée change selon les phases

Le chercheur et psychiatre Diego Hidalgo-Mazzei de l’hôpital clinique et provincial de Barcelone a détaillé les premières découvertes de ses travaux lors du 36e congrès du Collège Européen de Neuropsychopharmacologie tenu du 7 au 10 octobre 2023.

Son équipe a demandé à 38 patients atteints de trouble bipolaire et 19 individus en bonne santé de porter pendant 48 heures un bracelet - appelé Empatica E4 - capable de mesurer les impulsions électriques dans la peau ainsi que d'autres biomarqueurs physiologiques comme la température corporelle.

Avec un expert écossais de la data, les chercheurs ont analysé les données recueillies par ces appareils vendus dans le commerce. Lors de la rencontre professionnelle, le scientifique a expliqué : “nous avons constaté que les patients atteints de troubles bipolaires dans leur phase dépressive avaient en moyenne une activité électrique cutanée significativement plus faible que le reste du groupe bipolaire ou du groupe témoin sain. Nous avons également constaté qu'en passant de l'état maniaque à l'état dépressif (ou vice-versa), cela était détectable par un changement dans l'activité électrique de la surface de la peau”.

Ainsi, selon les premiers éléments réunis par les scientifiques, le bracelet qui mesure l’état émotionnel de son porteur pourrait aider à prévoir les phases maniaques et dépressives des personnes souffrant de troubles bipolaires.

Sautes d’humeur prévisibles : cela pourrait faciliter la prise en charge

Parvenir à détecter les phases traversées par les patients bipolaires est essentiel. "Il est important que le patient et le médecin sachent comment et quand ces fluctuations d'humeur se produisent. Il est également important de souligner que le traitement est différent pour les états maniaques ou dépressifs. Cela peut aider à un diagnostic rapide et à un traitement personnalisé précoce, mais cela peut également aider à prévenir les résultats indésirables, par exemple en alertant sur un risque accru de suicide ou de sautes d'humeur qui peuvent entraîner des dangers avec des activités telles que la conduite. Il est également plus facile de traiter les patients si nous savons s'ils sont dans une phase maniaque ou dans une phase dépressive", explique le Dr Diego Hidalgo-Mazzei.

"Nous espérons que les informations supplémentaires que ces systèmes peuvent fournir nous donneront une plus grande certitude dans le traitement des patients", peut-on lire dans le communiqué reprenant les propos tenus par l'expert lors de son intervention.

Toutefois, les scientifiques avertissent que leur étude observationnelle demande des recherches supplémentaires. Ils doivent entre autres tester le bracelet avec un échantillon plus important et faire appel à l’intelligence artificielle pour analyser tous les biomarqueurs collectés par l’appareil. Ils espèrent ainsi déterminer précisément les modèles qui pourraient indiquer un épisode spécifique de la bipolarité.