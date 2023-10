Épidémie de dengue : plus de 1.000 morts au Bangladesh cette année

L'ESSENTIEL La dengue est une maladie tropicale, transmise par un moustique.

Le Bangladesh fait face à la pire épidémie de son histoire : plus de 1.000 personnes sont décédées de la dengue.

Cette hausse des cas et des décès serait liée à des facteurs météorologiques favorables au développement de la maladie.

Le Bangladesh affronte la pire épidémie de dengue de son histoire. Dans ce pays, situé à l’est de l’Inde, plus de 1.000 personnes sont décédées de la maladie cette année. Selon les derniers chiffres publiés par les services de santé nationaux, plus de 200.000 cas étaient confirmés au 1er octobre, 1.006 personnes étaient décédées de la maladie dont 112 enfants de moins de 15 ans.

Bangladesh : la plus grave épidémie de dengue jamais enregistrée dans le pays

À l’AFP, l’ancien directeur des services de santé du pays, Be-Nazir Ahmed, parle d’un "événement sanitaire de grande ampleur, tant au Bangladesh que dans le monde". Le nombre de décès cette année dépasse d’ores et déjà le total des morts comptabilisés depuis la première épidémie ayant touché le pays en 2000.

Pour les spécialistes, la violence de cette épidémie pourrait être liée aux conditions climatiques. Au Bangladesh, l’année 2023 a été marquée par des précipitions irrégulières et importantes ainsi que par des températures plus élevées pendant la mousson. Ces deux facteurs engendrent des conditions idéales pour la reproduction des moustiques, or ce sont les vecteurs de la maladie. Comme le précise l’Institut Pasteur, la dengue, aussi appelée grippe tropicale, est due à un virus transmis par le moustique Aedes. "Depuis 2010, les cas de dengue semblent coïncider avec la saison des pluies qui s’étend de mai à septembre et avec des températures plus élevées, développe l’Organisation mondiale de la santé dans un communiqué. Les conditions climatiques du Bangladesh favorisent de plus en plus la transmission de la dengue et d’autres maladies à transmission vectorielle, y compris le paludisme et le chikungunya, en raison des précipitations excessives, de l’engorgement des sols, des inondations, de la hausse des températures et des changements inhabituels dans les saisons traditionnelles du pays."

Dengue : comment se protéger de la maladie ?

Historiquement, la dengue touchait principalement les pays d’Asie du Sud-est, mais la maladie s’est étendue ces dernières années. Des cas autochtones ont été recensés dans le sud de la France. Pour l’heure, il n’existe pas de traitement spécifique pour lutter contre la maladie tropicale. "Seul un vaccin est commercialisé : Dengvaxia développé par Sanofi est un vaccin vivant atténué, chimérique recombinant basé sur le vaccin fièvre jaune 17D qui protège contre les sérotypes 1, 2, 3 et 4 chez les sujets âgés de 9 à 45 ans ayant un antécédent d’infection par le virus de la dengue et vivant dans des zones d’endémie", précise l’Institut Pasteur. Les autres moyens de protection consistent à lutter contre la prolifération des moustiques et à se protéger individuellement de leurs piqûres. Pour ce faire, il faut porter des vêtements clairs, longs et amples et utiliser des moustiquaires. Il est déconseillé d'utiliser des répulsifs régulièrement, sauf dans les pays où les maladies liées aux moustiques sont fortement répandues. En France, des opérations de démoustication ont déjà été menées dans les zones concernées pas les cas autochtones.