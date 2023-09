Perte de poids : une pilule pousse votre corps à croire qu'il fait de l'exercice

L'ESSENTIEL Des chercheurs de l'université de San Francisco ont développé un médicament qui fait croire aux muscles qu'ils font de l'exercice.

Ce traitement permet d'induire une perte de poids et une amélioration de l'endurance.

En plus de lutter contre l'endurance, ce médicament pourrait aider à freiner la perte musculaire liée à l'âge.

Si vous n'aimez pas faire de sport, l'université de San Francisco a développé une pilule qui pourrait bien vous séduire. Le cachet parvient à faire croire à vos muscles qu'ils sont en plein exercice, et induit ainsi une perte de poids. Les travaux de l'équipe de recherche ont été publiés dans la revue Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, le 22 septembre 2023.

SLU-PP-332 : ce traitement fait croire aux muscles qu'ils bougent

Ce nouveau composé, appelé de SLU-PP-332, a été développé et testé par Thomas Burris, professeur de pharmacie de l'université de Floride. Ce médicament stimule une voie métabolique qui répond généralement à l'exercice. Plus précisément, il cible un groupe de protéines dans le corps (connues sous le nom ERR), qui sont impliquées dans le fonctionnement des tissus énergivores comme les muscles, le cœur et le cerveau.

Les essais réalisés avec des souris obèses traitées avec SLU-PP-332, montrent que les animaux ont perdu du poids, sans aucun effort physique important. Après une prise de deux doses par jour pendant un mois, ils avaient 10 fois moins de graisse que les rongeurs non traités. Ils avaient aussi perdu 12 % de leur poids corporel, tout en mangeant les mêmes quantités de nourriture.

De plus, les souris affichaient une plus grande endurance, parvenant à courir près de 50 % plus loin qu'auparavant.

"Ce composé dit essentiellement au muscle squelettique d'apporter les mêmes changements que vous voyez pendant l'entraînement d'endurance", explique le Pr Thomas Burris dans un communiqué. "Lorsque vous traitez des souris avec le médicament, vous pouvez voir que le métabolisme de tout leur corps se transforme en utilisant des acides gras, ce qui est très similaire à ce que les gens utilisent lorsqu'ils jeûnent ou font de l'exercice", a ajouté l'expert. "Et les animaux commencent à perdre du poids."

Diabète et perte musculaire liée à l'âge : le traitement ne serait pas juste une "pilule minceur "

Le nouveau composé en est aux premiers stades de développement. Toutefois, l'équipe assure qu'il pourrait un jour être testé chez des personnes pour traiter des maladies comme l'obésité ou encore le diabète.

Pour l'auteur principal, "le plus grand espoir pour le nouveau médicament pourrait être de maintenir la masse musculaire pendant la perte de poids - ce qui menace souvent la masse musculaire maigre - ou pendant le vieillissement, lorsque le corps réagit naturellement moins fortement à l'exercice". Néanmoins, il reconnaît qu'il faudra plus de recherches pour comprendre le plein potentiel du traitement.