Week-end d'intégration : attention à l'abus d'alcool chez les jeunes

L'ESSENTIEL L’alcool fait partie des trois premières causes de mortalité évitables en France.

81 % des Français ont déjà expérimenté l'alcool à 17 ans.

Face à ces données inquiétantes, les autorités sanitaires lancent une nouvelle campagne de prévention auprès des jeunes.

Alors que ce mois de septembre est rythmé par les soirées et les week-ends d’intégration liés à la rentrée universitaire, le ministère de la Santé et Santé Publique France lancent une nouvelle campagne de communication à destination des jeunes pour lutter contre l’alcoolisme.

81 % des Français ont déjà bu de l'alcool à 17 ans

"Les autorités sanitaires souhaitent insister sur l’importance de prévenir les risques liés à l'usage d’alcool chez les jeunes" peut-on lire dans leur communiqué de presse.



La France reste en effet l’un des pays où la consommation de volume d’alcool pur par habitant est la plus importante au monde (11,7 litres par an et par personne âgée de 15 ans et plus), les jeunes de 17-25 ans étant de plus en plus exposés aux risques de binge drinking. "81 % des Français ont déjà expérimenté ces substances psychoactives à 17 ans", précisent les experts en santé publique.

Abus d'alcool chez les jeunes : quelles conséquences sanitaires ?

Les conséquences sanitaires et sociales de ces abus sont majeures :

- L’alcool fait partie des trois premières causes de mortalité évitables en France (soit près de 41.000 décès par an).

- L’alcool est l’un des premiers facteurs de risque de perte d’années de vie en bonne santé.

- L’alcool est l’une des premières causes d’hospitalisation au sein de notre pays.

Alcool : pas plus d’un verre par jour, et pas tous les jours

"Cette campagne s’inscrit dans une action continue du ministère dans la lutte contre les addictions et dans un dispositif d’information et de communication global. Ainsi, Santé publique France va renforcer son site en ligne « Alcool Info service », afin d’améliorer l'orientation et l'aide personnalisée à destination des usagers", précisent les autorités sanitaires. Pour rappel, il est recommandé de ne pas boire plus d’un verre par jour, et pas tous les jours.



Un autre volet de cette nouvelle politique de santé publique sera consacré aux risques liés à la consommation de drogues (30 % des adolescents ont déjà expérimenté le cannabis, NDLR).