Miansérine : attention au mauvais usage de ce médicament, alerte l’ANSM

L'ESSENTIEL La miansérine est principalement prescrite pour traiter la dépression.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a alerté sur l’utilisation non conforme de la miansérine chez des patients ne présentant pas de troubles dépressifs.

La prise non indiquée de miansérine expose à des risques d’effets indésirables potentiellement graves, en particulier chez les personnes âgées de plus 65 ans.

La miansérine est un traitement indiqué chez des patients présentant des épisodes dépressifs majeurs. Néanmoins, des signalements d’utilisation non conforme de ce médicament ont été signalés à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) au cours des dernières années.

Les conséquences d’une mauvaise utilisation de la miansérine chez les personnes âgées

Dans un communiqué publié le 14 septembre, l’ANSM a mis en garde contre l’utilisation non conforme de la miansérine pour traiter les troubles du sommeil chez des personnes âgées de plus de 65 ans et non dépressives. Cet usage n’a pas été évalué et/ou validé dans le cadre de l’Autorisation de mise sur le marché (AMM).

En France, une enquête publiée en 2021, a évalué le bon usage des spécialités à base de miansérine auprès d’établissements hospitaliers. Sur les 102 structures, près de 11 % ont indiqué une utilisation de spécialités à base de miansérine dans les troubles du sommeil. "Or, à ce jour, les données disponibles ne permettent pas de justifier d’un recours à la miansérine en dehors de son indication. Cette utilisation non conforme exposerait les patients à une iatrogénie évitable", a prévenu l’ANSM.

Quels sont les potentiels effets indésirables de la miansérine ?

La prise non indiquée de miansérine présente de nombreux risques pour la santé, en particulier chez les personnes âgées de plus de 65 ans. L’agence sanitaire a notamment listé les potentiels effets indésirables liés à cet usage non conforme :

des cas exceptionnels d'agranulocytose ;

des effets indésirables à type de somnolence très fréquents et susceptibles d'avoir des conséquences importantes notamment chez les patients âgés ;

des hépatites ;

des convulsions ;

des risques d’apparition de comportements de type suicidaire chez les patients dépressifs ou chez les patients ayant des antécédents de comportement de type suicide.

Pour prévenir ces risques d’effets secondaires, l’ANSM a rappelé qu’il est important de respecter l’indication de l’AMM, la posologie, les mises en garde et les contre-indications (dont l’atteinte hépatique sévère), surtout chez les patients âgés.