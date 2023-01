Troubles du sommeil : les croyances paranormales en cause ?

L'ESSENTIEL En France, 15 à 20 % des personnes souffrent d’insomnie.

45 % des 25-35 ans considèrent qu’ils dorment moins que ce dont ils ont besoin.

Dans l’imaginaire collectif, la nuit est propice aux phénomènes paranormaux. De précédentes recherches avaient établi un lien entre les croyances paranormales et les problèmes de sommeil. "Cependant, elles ont été menées à petite échelle et sont limitées dans le nombre de variables du sommeil étudiées", ont indiqué des chercheurs de l'université de Londres en Angleterre. Partant de ce constat, ils ont voulu réaliser une étude avec un large éventail de troubles du sommeil et avec un échantillon plus important.

Sommeil : les croyances paranormales augmentent les insomnies

Dans ces travaux, publiés dans la revue Journal of Sleep Research, les scientifiques anglais ont interrogé 8.853 personnes, âgées de 18 ans et plus, sur plusieurs phénomènes paranormaux et troubles du sommeil. Les questions, auxquelles ils ont dû répondre en ligne, s’intéressaient à l’existence des fantômes et des démons, la vie après la mort, les expériences de mort imminente et les visites des extraterrestres.

Selon les résultats, un niveau plus élevé de croyance paranormale était associé à une moins bonne qualité de sommeil subjective. D’après l’équipe, cette réduction de la qualité du sommeil s'est traduite par une moindre efficacité du sommeil, une latence de sommeil plus longue, une durée de sommeil plus courte et une augmentation des symptômes d'insomnie.

La paralysie du sommeil provoquée par la croyance aux extraterrestres

Autre constat : le fait de croire que les extraterrestres se sont rendus sur Terre était associé à une paralysie du sommeil et au "syndrome de la tête qui explose", un trouble caractérisé par la sensation d'un bruit fort à l'intérieur du crâne. Pour rappel, la paralysie du sommeil se caractérise par le fait qu’une personne soit consciente et alerte mais incapable de bouger. Ce trouble du sommeil était aussi lié à la croyance que les expériences de mort imminente sont une preuve de vie après la mort. "À notre connaissance, il s'agit d'une nouvelle découverte qui mérite un examen plus approfondi", ont précisé les auteurs.

D’après les scientifiques, quelques hypothèses peuvent expliquer ces associations. Étant donné que la paralysie du sommeil peut impliquer des hallucinations visuelles et auditives, l’étude suggère que la croyance aux extraterrestres peut être liée à des troubles du sommeil accompagnés de sons ou d'images. "L'une des explications de ces liens est donc que quelqu'un qui ressent des sons ou des images associés au sommeil pourrait les interpréter comme une preuve de l'existence d'extraterrestres ou d'autres êtres surnaturels", ont-ils déclaré. Cependant, l’équipe estime que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour vérifier cette hypothèse.