Troubles du sommeil : quand l'état du monde empêche de dormir

L'ESSENTIEL Pour faciliter l'endormissement, il convient d’aller au lit uniquement lorsqu’il est l'heure de dormir.

Se coucher dans une pièce fraîche, sombre et silencieuse permet de prévenir les troubles du sommeil.

Près d'un habitant des États-Unis sur cinq déclare avoir du mal à s'endormir en raison du stress et de l'inquiétude suscités par l'état du monde. C’est ce qu’a révélé une enquête menée par le Wexner Medical Center de l'université d'État de l'Ohio. Selon le Dr Aneesa Das, professeur en médecine interne, une hausse de 29 % des signalements pour insomnie a été observée, au Wexner Medical Center, entre 2018 et 2021. "Le stress peut augmenter votre rythme cardiaque, votre pression artérielle, vous faire avoir des maux d'estomac et provoquer des tensions musculaires. Tous ces éléments augmentent notre vigilance, ce qui rend plus difficile l'endormissement", a-t-elle ajouté.

La lumière bleue des écrans nuit au sommeil

D’après les résultats du sondage, de nombreux Américains tentent de venir à bout de leurs troubles de sommeil. Problème : ils adoptent de mauvaises habitudes qui peuvent nuire à leur sommeil. Près de la moitié d’entre eux ont déclaré utiliser leur téléphone juste avant de se coucher et 37 % s'endorment avec la télévision allumée. "Notre rythme circadien correspond à cette horloge centrale qui nous dit quand nous sommes censés être éveillés et endormis, et cela est dirigé par la lumière. Lorsque nous utilisons nos smartphones et nos téléviseurs juste avant de dormir, nous augmentons cette exposition à la lumière vive au mauvais moment", a expliqué le Dr Aneesa Das.

Quelles habitudes adopter pour mieux dormir ?

La praticienne recommande d'augmenter l'exposition à la lumière naturelle en sortant autant que possible à l'extérieur pendant la journée. Une fois le soleil couché, elle préconise de limiter toute exposition à la lumière pour s’endormir plus facilement. Autre conseil : pratiquer une activité physique régulièrement pendant la semaine.

Pour éviter de souffrir de troubles du sommeil, Aneesa Das conseille également de respecter les heures de coucher et de lever, même le week-end. "Si vous ne parvenez pas à améliorer votre sommeil, il est recommandé de consulter votre médecin traitant dans un premier temps. Il pourra vous aider à déterminer si d'autres méthodes, comme la restriction du sommeil, peuvent être bénéfiques ou si l'insomnie peut être le symptôme d'un problème de santé sous-jacent", ont indiqué les auteurs.