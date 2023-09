Dépression : faire des haltères permet de se sentir mieux

L'ESSENTIEL Les traitements traditionnels de la dépression, tels que les antidépresseurs et la psychothérapie, ont leurs limites.

Pour atténuer les symptômes dépressifs, la pratique régulière d'exercices physiques de résistance basés sur des haltères est efficace.

En France, une étude révélait en février dernier que les cas de dépressions chez les jeunes de 18 à 24 ans avaient presque doublé.

L'entraînement aux exercices de résistance a été lié dans une nouvelle étude à la réduction des symptômes dépressifs chez les jeunes adultes.

Dépression : les limites des traitements traditionnels

Les traitements traditionnels de la dépression, tels que les antidépresseurs et la psychothérapie, ont leurs limites, notamment en termes d'efficacité et d'effets secondaires. Il est donc nécessaire d'explorer des options de traitement alternatives et complémentaires, en particulier pour les personnes présentant des symptômes dépressifs légers à modérés.

Des études antérieures ont par ailleurs établi les effets antidépresseurs potentiels de l'exercice physique, mais la plupart se sont principalement concentrées sur l'entraînement à l'exercice aérobique (marcher, courir, faire de la bicyclette, nager, danser, patiner, sauter à la corde...).

Un programme d'entraînement basé sur les haltères pour vaincre la dépression

Forts de toutes ces données, des chercheurs ont voulu explorer l'effet des exercices de résistance sur la dépression (soulèvement de poids, gainage, squat, chaise...). Pour ce faire, ils ont analysé les données de deux essais randomisés et menés en parallèle.

Les deux études comprenaient 55 jeunes adultes. Pour y être inclus, les participants devaient répondre à des critères spécifiques, notamment être âgés de 18 à 40 ans, n'avoir aucune condition médicale qui contre-indiquerait la participation à un entraînement physique et ne pas être une femme enceinte ou allaitante.

Les participants ont été assignés de manière aléatoire à un programme d'entraînement à la résistance ou à une condition de contrôle n'impliquant pas d'exercices physiques particuliers. Le programme sportif comprenait huit exercices différents, dont le squat arrière avec haltères, le développé-couché avec haltères, les flexions avec haltères et les fentes avec haltères.

Faire des haltères réduit les symptômes dépressifs et l'anxiété

À la fin de l'expérience, les chercheurs ont constaté que l'entraînement régulier à la résistance réduisait de manière significative les symptômes négatifs dans l'ensemble de l'échantillon de jeunes adultes, à la fois chez les personnes souffrant de troubles dépressifs majeurs et chez les personnes présentant des signes de troubles anxieux généralisés. Cette action était la même chez les hommes et les femmes, et l'effet antidépresseur des haltères a été le plus prononcé entre la première et la quatrième semaine de sport.

En France, les cas de dépression chez les jeunes augmentent

Environ 37 % des dépressions apparaissent avant l'âge de 25 ans. En France, une étude révélait en février dernier que les cas chez les jeunes de 18 à 24 ans avaient presque doublé.

Les symptômes de la dépression peuvent varier d'une personne à l'autre. Parmi les signes les plus fréquents, on trouve une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes, des changements de poids ou d'appétit, des problèmes de sommeil, une fatigue constante, une diminution de l'énergie, une difficulté à se concentrer ainsi que des sentiments d'inutilité ou de culpabilité.