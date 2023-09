Aimer son corps est lié à une plus grande satisfaction dans la vie

L'ESSENTIEL Les personnes célibataires et les habitants des zones rurales apprécient davantage leur corps.

Les adultes ayant une image corporelle plus positive jouiraient d’un meilleur bien-être psychologique.

Parmi les 65 pays étudiés, Malte obtient le score d’appréciation du corps le plus élevé.

Être bien dans sa peau, c’est souvent plus facile à dire qu'à faire. Mais récemment, des chercheurs de l'université Anglia Ruskin (Angleterre) ont souligné à quel point il est important d’accepter et d’aimer son corps pour être plus heureux et jouir d’une meilleure santé mentale. Dans le cadre de leur étude, les scientifiques ont recruté 56.968 adultes provenant de 65 pays. La recherche était axée sur "l’appréciation du corps", définie comme "accepter, avoir un avis favorable à l’égard du corps et le respecter, tout en rejetant les standards de beauté promus par les médias". Ainsi, il a été demandé aux participants de compléter l'échelle d'appréciation corporelle-2 (BAS-2). Il s’agit d’un questionnaire contenant 10 éléments sur la perception de leur corps.

Les personnes célibataires et les habitants des zones rurales apprécient davantage leur corps

Les résultats, parus dans la revue Body Image, ont montré que, dans tous les pays, une plus grande appréciation du corps était significativement associée à un meilleur bien-être psychologique. D’après les données, le fait d’avoir une image corporelle positive était plus élevée chez les personnes célibataires et celles vivant dans les zones rurales. "Les adultes qui vivent dans les zones urbaines peuvent ressentir une pression plus forte pour respecter les standards de beauté promus par la société occidentale, et on remarque surtout que les personnes originaires de pays considérés comme culturellement différents des États-Unis semblent avoir une plus grande appréciation du corps. Les habitants des zones rurales peuvent également bénéficier du contact avec la nature, ce que de précédentes recherches ont également montré comme étant lié à une image corporelle positive", a expliqué Viren Swami, professeur de psychologie sociale à l'université Anglia Ruskin (ARU) et auteur principal de l'étude.

"L’importance de développer des moyens de promouvoir une image corporelle plus positive"

L’équipe a noté des différences dans les scores d’appréciation du corps entre les 65 pays. Seules l’Inde et l’Australie ont obtenu des résultats inférieurs à ceux du Royaume-Uni en termes d’appréciation du corps. Malte obtient le score le plus élevé, suivi de Taiwan et du Bangladesh. "Il s’agit de l’une des plus grandes études sur l’image corporelle jamais réalisées, fruit d’un effort de recherche collaboratif impliquant plus de 250 scientifiques du monde entier. Notre découverte souligne l’importance de développer des moyens de promouvoir une image corporelle plus positive à l’échelle mondiale", a conclu le chercheur.