Comment aider votre enfant à développer une image corporelle saine ?

Le souci de l'apparence et de l'image corporelle se développe dans l'enfance, en général vers l'âge de 6 ans. Sous l'influence des médias, mais aussi de l'entourage, presque un enfant sur deux souhaite perdre du poids ou se trouve trop petit, avant même l'âge de 12 ans.

Aider votre enfant à s'accepter tel qu'il est

L'image corporelle est un problème à tout âge. En aidant dans votre enfant à prendre conscience que chaque personne est unique, vous l'aider à accepter les différences chez lui mais aussi chez les autres. N'hésitez pas à être un modèle positif pour lui et à développer ses qualités personnelles comme sa gentillesse, son d'humour ou sa créativité.

S'il est préoccupé par son apparence, soyez attentif et incitez-le à se confier à vous ou auprès d'un professionnel. Pour qu’il prenne confiance en lui, aidez-le à trouver des activités physiques qu'il aime pour le plaisir et non pas pour son apparence.

N’oubliez pas non plus de limiter l'utilisation des écrans, et en particulier des réseaux sociaux et la télévision en lui expliquant que les photos et des vidéos sont très souvent retouchées et que certains personnages sont des inventions.

L'image corporelle peut être source de problèmes

En se préoccupant de l'image qu'ils renvoient, certains enfants peuvent adopter des comportements pour maigrir ou gagner des muscles qui engendrent des problèmes à court et à long terme. Qu'il s'agisse d'éviter certains d'aliments, de sauter des repas ou de faire plus de sport, les conséquences sur la croissance et la puberté, mais aussi les carences nutritionnelles, les maladies et les troubles du comportement alimentaire ne sont pas négligeables.

Si vous remarquez que votre enfant se renferme sur lui-même, dénigre son apparence, ou se compare souvent négativement aux autres, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé comme, médecin traitant, un psychologue ou un pédopsychiatre.

En savoir plus : “Miroir, miroir... je n'aime pas mon corps ! Le développement de l'image corporelle chez les enfants, les adolescents et les adultes” de Nadia Gagnier, aux éditions La presse.