Image corporelle des enfants : les dangers des photos retouchées sur les réseaux sociaux

L'ESSENTIEL Les jeunes utilisent de plus en plus des applications de retouche de photos pour améliorer leur apparence sur les réseaux sociaux.

Ce phénomène peut affecter l'image corporelle des enfants ce qui est dangereux pour leur santé mentale.

Les parents doivent expliquer aux enfants quelles sont leurs qualités en dehors de leur apparence.

Les applications de retouche d'image ont une influence négative sur l'image corporelle des enfants. C'est ce que révèle une enquête menée aux États-Unis auprès de parents d'enfants de moins de 18 ans.

Les applications de retouche d'image de plus en plus utilisées par les enfants et les adolescents. Sur les réseaux sociaux ont pris une place importante dans la vie des jeunes, ils n'hésitent pas à utiliser ces applications pour améliorer leur apparence.

Selon une enquête menée par The Harris Poll pour le compte du mouvement On Our Sleeves, près de 7 parents sur 10 pensent que ces applications ont une influence négative sur l'image corporelle de leurs enfants.

Les tendances des médias sociaux liées à l'apparence ont aussi une influence négative

De plus, selon la même enquête, 65 % des parents estiment que les tendances des médias sociaux liées à l'apparence comme l'alimentation ou l'exercice ont aussi une influence négative.

Les enfants sont soumis à une pression croissante pour suivre les standards de beauté véhiculés sur les réseaux sociaux, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur santé mentale. En effet, il est important qu'un enfant ait de lui-même une image corporelle positive. Il aura ainsi plus de confiance en lui et sera plus apte à affronter les défis de la vie quotidienne. D'où le danger de dégrader cette perception en l'incitant à modifier artificiellement son image.

Des conseils pour améliorer l'image corporelle des enfants

Pour aider les parents à maintenir pour leurs enfants l'équilibre entre ce que peut leur apporter l'utilisation des réseaux sociaux et leurs messages nuisibles ou autres aspects potentiellement dangereux, le mouvement On Our Sleeves propose des ressources pour améliorer le dialogue entre parents et enfants.

Ses conseils portent sur l'importance de la positivité corporelle et de la nutrition, notamment à travers des échanges parents-soignants-enfants sur la santé mentale des jeunes.

Par exemple :

- Se concentrer sur la santé globale, pas sur le poids.

- Modéliser une image corporelle positive.

- Reconnaître les traits positifs ou les qualités de l'enfant qui n'ont rien à voir avec son apparence.