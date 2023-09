Pourquoi les Françaises finissent leurs vacances d’été plus fatiguées que les hommes ?`

L'ESSENTIEL Prise de poids, dépression, trous de mémoire... Une fatigue trop importante peut avoir de nombreux impacts négatifs sur la santé.

La majorité des femmes françaises rentrent fatiguées de leurs vacances d'été.

Cette fatigue féminine est à lier au fait que les Françaises parties en couple cet été ont assumé beaucoup plus de travail domestique que leur conjoint.

Alors que même ceux qui sont partis en septembre vont désormais prendre le chemin de la rentrée, une nouvelle enquête de l’Ifop indique que la majorité des femmes rentrent fatiguées de leurs vacances.

Beaucoup de femmes qui achèvent leurs congés ressentent de la fatigue

"Les congés d’été sont loin d’être de tout repos pour tout le monde, en particulier pour les femmes qui achèvent leurs vacances beaucoup plus « fatiguées » (70%) que les hommes (57%)", écrivent d’abord les sondeurs dans leur rapport. "A la fin de cette période pourtant associée à la détente, les femmes en couple se disent aussi plus « stressées » (53%) que les hommes (39%)", ajoutent-ils.

Parmi les couples partis avec leurs enfants, les hommes sont également deux fois plus nombreux (56%) que les femmes (28%) à reconnaitre qu’ils se sont plus reposés que leur conjointe durant les vacances.

Fatigue chez les femmes à la fin des vacances : quelles sont les causes ?

Cette fatigue féminine est à lier au fait que les Françaises parties en couple cet été ont assumé beaucoup plus de travail domestique que leur conjoint : 53% des sondées déclarent s’être plus chargées des tâches du foyer que leur conjoint durant leurs vacances, contre 39% qui en ont fait "à peu près autant" et 8% "moins" que lui.

Par exemple, le lavage du linge pendant les vacances a incombé très nettement aux femmes (69% contre 11% des hommes), tout comme la préparation du plat principal (48%, contre 28% des hommes). Seule exception : la cuisson des aliments au barbecue, qui reste l’apanage de la gent masculine (à 51%, contre 25% des femmes).

"C’est chez les couples partis en congés avec des enfants que l’inégale répartition des tâches parentales entre les sexes est la plus criante", précise le sondage de l’Ifop. Effectivement, dans ce type de configuration, ce sont les femmes qui se sont massivement chargées de faire les valises (71%, contre 12% des pères), de l’entretien quotidien de leur linge (72%, contre 13%) ou de préparer les repas en cas d’activités extérieures (53%, contre 17%).

Une fatigue trop importante peut avoir de nombreux impacts négatifs sur la santé

Enfin, la perspective d’un retour à la vie quotidienne et à ses problèmes constitue une source de préoccupation beaucoup plus lourde pour la gent féminine (60%) que masculine (47%), car l’essentiel des tâches liées à la rentrée est pris en charge par les femmes. C'est le cas de la gestion de la valise du retour (réalisée par 65% des femmes), du nettoyage du linge en retard à la maison (mené par 74% des femmes) mais aussi de l’achat des fournitures scolaires (géré à 64% par les femmes).



Une fatigue trop importante peut avoir de nombreux impacts négatifs sur la santé, car elle peut notamment entraîner une prise de poids, une altération de la qualité de la peau, des troubles de la mémoire ou encore une dépression.