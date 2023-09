Coupe du monde de rugby : attention au binge drinking !

L'ESSENTIEL La Coupe du monde de rugby entraîne des alcoolisations massives.

Le binge drinking est dangereux pour la santé à court et à long terme.

Santé Publique France conseille de ne pas boire plus de deux verres d’alcool par jour, et pas tous les jours.

Alors que la Coupe du monde de rugby bat son plein, les bars sont saturés et l’alcool coule à flot à chaque match.

Binge drinking : des dangers à court terme

Face aux nombreux cas d’alcoolisation massive, rappelons à cette occasion qu’une ivresse importante favorise la prise de risques sans que le buveur n’en mesure réellement la portée, enclenchant donc de potentielles chutes, des bagarres ou encore des accidents de la route.



"Une forte alcoolisation induit un état d’apathie et de somnolence, augmentant la vulnérabilité à l’environnement et diminuant les capacités à se défendre ou à réagir en cas de problème" peut-on également lire sur le site gouvernemental Santé.fr.



Par ailleurs, beaucoup trop boire peut entraîner un coma éthylique, qui, s’il n’est pas pris en charge, peut être mortel.

Binge drinking : des dangers à long terme

A plus long terme, plusieurs études sur le binge drinking ont déjà démontré que cette pratique a des conséquences néfastes sur la mémoire et court et long terme, réduit la croissance du cerveau des adolescents, augmente la pression artérielle et détruit le foie.

Initialement pratiquée chez les jeunes Français de toutes les classes sociales depuis les années 2000, le binge drinking a désormais conquis les plus âgés. Selon une enquête publiée dans le journal de l’American Geriatrics Society, 10,6 % des seniors s’alcooliserait massivement au moins une fois par mois, un chiffre en augmentation par rapport aux études antérieures faites sur le même sujet (7,7 % et 9 %).



Pour rappel, Santé Publique France conseille de ne pas boire plus de deux verres d’alcool par jour, et pas tous les jours.