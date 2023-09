Septembre en or : que faire contre les cancers de l'enfant ?

L'ESSENTIEL Le mois de septembre est dédié à la lutte contre les cancers pédiatriques.

Les cancers de l’enfant diffèrent de ceux de l’adulte.

Chaque année en France, près de 2 500 enfants, adolescents et jeunes adultes sont touchés par ces maladies.

Depuis plusieurs années, le mois de septembre est dédié à la lutte contre les cancers pédiatriques. "Chaque année en France, près de 2 500 enfants, adolescents et jeunes adultes sont touchés par ces maladies", explique la Ligue contre le cancer.

Lutte contre les cancers de l'enfant : quelles stratégies ?

"Certes, le taux de survie à 5 ans, souvent synonyme de guérison, dépasse désormais 80 %, mais il faut encore faire mieux et les efforts doivent être accentués. Ils doivent porter en particulier dans le domaine de la recherche, afin de faire avancer les connaissances sur les cancers pédiatriques et favoriser le développement de nouveaux traitements", précise l’INCa dans son dernier rapport sur le sujet, rappelant que quelques cancers pédiatriques restent encore tout de même de mauvais pronostic, comme certaines tumeurs du système nerveux central chez les enfants de moins de 1 an ou certains gliomes chez les plus âgés. "S’attaquer à ces cancers est une des priorités de la stratégie décennale de lutte contre les cancers", soulignent ensemble le Pr Norbert Ifrah et Thierry Breton , respectivement président et directeur général de l’Institut national du cancer.

Laurent Lalo, dont le fils a souffert d’une leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) de type B, souhaitait également l’année dernière dans les colonnes de Pourquoi docteur que les autorités de santé publiques prennent acte des facteurs environnementaux dans l’apparition des cancers. "La France ne travaille pas sur les causes. La réponse est uniquement médicamenteuse, thérapeutique. Aucun test n’a été effectué sur notre enfant, aucune cause environnementale n’a été étudiée. « C’est la fatalité » nous disent les médecins, alors que de nombreuses études démontrent la toxicité de tout un tas de facteurs environnementaux", expliquait-il alors.

Les principaux cancers de l'enfant et de l'adolescent

Les cancers de l’enfant diffèrent de ceux de l’adulte par leurs caractéristiques histopathologiques et biologiques, avec une extrême rareté des carcinomes, majoritairement rencontrés chez l’adulte. Les principaux types observés chez l’enfant sont les leucémies (28 % des cas), les tumeurs du système nerveux central (26 %) et les lymphomes (10 %). Un quart des tumeurs de l’enfant sont des tumeurs embryonnaires (néphroblastomes, neuroblastomes, rétinoblastomes), quasiment inexistantes chez l’adulte.



Chez l’adolescent de 15-17 ans, les principales localisations sont les lymphomes (27 % des cas, dont 85 % de maladies de Hodgkin), les tumeurs du système nerveux central (17 %) et les leucémies (16 %).



Le cancer est la 4e cause de décès entre 0 et 15 ans (7,8 % des décès pédiatriques en 2014), mais la 2e cause de décès après les accidents pour les plus d’un an.