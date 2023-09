Cancer : les moins de 50 ans sont de plus en plus frappés par la maladie

L'ESSENTIEL Des scientifiques ont alerté sur l’augmentation des cas de cancer chez les moins de 50 ans, depuis 1990.

Différents facteurs pourraient contribuer à cette hausse des cas de cancers précoces comme la sédentarité, une mauvaise alimentation ou une hyperglycémie.

D’ici 2030, le nombre mondial de nouveaux cas de cancers précoces augmentera de 31 %.

En 2019, plus d’un million de personnes de moins de 50 ans sont décédées d’un cancer, soit une augmentation d’environ 28 % par rapport aux chiffres de 1990, selon une étude publiée dans la revue BMJ Oncology.

Une apparition de plus en plus précoce des cancers de la trachée et de la prostate

Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont examiné les données de l'étude Global Burden of Disease 2019, qui a observé 29 différents cancers dans 204 pays et régions. Lors de ces travaux, ils ont analysé l’incidence, les décès, les conséquences pour la santé et les facteurs de risque chez des personnes âgées de 14 à 49 ans, afin d’estimer l'évolution annuelle du cancer chez les moins de 50 ans entre 1990 et 2019.

D’après les conclusions de l’étude, en 2019, les nouveaux diagnostics de cancer chez les moins de 50 ans se sont élevés à 1,82 million, soit une augmentation de 79 % par rapport aux chiffres de 1990. Le cancer du sein a représenté le plus grand nombre de cas d’apparition dans ce groupe d’âge en 2019. Toutefois, les scientifiques ont constaté que les cancers de la trachée et de la prostate sont ceux qui ont augmenté le plus rapidement depuis trois décennies. À l’inverse, l’incidence du cancer du foie précoce a diminué d’environ 2,88 % chaque année.

Les chercheurs ont également observé que l’Amérique du Nord, l’Australasie et l’Europe occidentale sont les régions où les taux les plus élevés de cancers précoces ont été enregistrés.

Une augmentation de 31 % des cas de cancers précoces d’ici 2030

Outre la génétique, différents facteurs pourraient contribuer à cette hausse des cas de cancer précoce, selon les scientifiques. Ils ont notamment cité la consommation excessive de viande rouge, les régimes alimentaires pauvres en fruits et en légumes, le tabagisme, l’excès de poids, l’hyperglycémie ou encore la sédentarité.

Face à ces premiers résultats, les responsables de l’étude ont estimé que le nombre mondial de nouveaux cas de cancer à début précoce et de décès associés augmenteront encore de 31 % et 21 %, respectivement, en 2030. "Des mesures de prévention et de détection précoce sont nécessaires en urgence, de même que l'identification de stratégies de traitement optimales pour les cancers à début précoce, qui devraient inclure une approche holistique répondant aux besoins uniques des jeunes patients en matière de soins de soutien", ont-ils prévenu.