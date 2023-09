Cancer du sein : l'alimentation et l'exercice améliorent les résultats de la chimiothérapie

L'ESSENTIEL Une alimentation ciblée et une activité physique pourraient améliorer les résultats de la chimiothérapie des patientes atteinte d'un cancer du sein.

Si ces habitudes saines n'entraînent pas une hausse significative du suivi de la chimiothérapie jusqu'à son terme, elles semblent influencer positivement le résultat.

Les deux chercheuses de l'étude assurent qu'il n'est jamais trop tard pour suivre des comportements sains. Ils se révèlent être bénéfiques même s'ils sont adoptés après le diagnostic.

Si la chimiothérapie aide à lutter contre le cancer du sein, elle est particulièrement éprouvante pour les patientes. D'ailleurs, certaines ne suivent pas leur plan de traitement complet en raison de ses nombreux effets indésirables. "Les femmes nous disent tout le temps qu'elles souhaiteraient disposer de meilleurs outils pour les aider à prévenir les effets secondaires comme la fatigue et la prise de poids", explique la Dr Tara Sanft, auteure principale et professeure agrégée de médecine au Yale Cancer Center.

"Nous voulions voir si suivre une alimentation saine et faire de l'exercice physique lors d'un cancer du sein à un stade précoce pouvaient atténuer les effets secondaires et permettre aux femmes de suivre plus facilement leur chimiothérapie."

Et, la réponse serait oui, selon les résultats de son étude publiée dans la revue Journal of Clinical Oncology, le 1er septembre 2023.

Chimiothérapie : l'alimentation et l'activité physique jouent un rôle dans son succès

La scientifique et son équipe ont proposé aux femmes récemment diagnostiquées avec un cancer du sein des consultations ciblées leur donnant des recommandations en matière d'alimentation et d'activité physique. Leurs objectifs étaient de lutter contre la chimiotoxicité et d'améliorer l'observance thérapeutique.

Les patientes ayant reçu des conseils nutritionnels et sportifs ont signalé une augmentation de leur activité physique et de leur consommation de fruits et légumes. De plus, l'adoption d'un mode de vie sain pendant la chimiothérapie semble avoir joué un rôle dans l'amélioration des résultats du traitement.

Si la dose intensité relative (c'est-à-dire la dose prise par rapport à celle prescrite ; indicateur du suivi du traitement) n'était pas significativement plus élevée chez ce groupe, ces participantes affichaient des meilleurs résultats. 53 % d'entre-elles ont présenté une réponse pathologique complète (disparition des cellules cancéreuses invasives dans le sein), contre seulement 28 % des femmes du groupe témoin.

"Il existe une possibilité passionnante que le régime alimentaire et l'exercice puissent influencer les résultats de la chimiothérapie par le biais de facteurs autres que juste l'achèvement du traitement", explique Pr Melinda Irwin qui a supervisé les essais.

Cancer du sein : des habitudes saines peuvent être adoptées pendant le traitement

Les deux chercheuses estiment que leurs résultats prouvent que l'adoption de comportements sains, tels qu'une alimentation équilibrée et avoir une activité physique régulière, peut influencer positivement les résultats de la chimiothérapie chez les femmes atteintes d'un cancer du sein. De plus, ces travaux montrent les patientes peuvent repenser leurs hygiènes de vie, même si elles n'y étaient pas particulièrement attentives auparavant.

"Même au moment du diagnostic", assure Dr Tara Sanft dans le communiqué de son établissement, "il n'est pas trop tard pour que les oncologues recommandent ces comportements sains aux patients."