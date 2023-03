Chimiothérapie : la musique rend les médicaments plus efficaces

L'ESSENTIEL La chimiothérapie, qui repose sur l’utilisation de médicaments, peut provoquer des nausées.

La gravité des nausées et la détresse des malades diminuent lorsqu’ils écoutaient leur chanson préférée à chaque fois qu'ils devaient prendre leur traitement anti-nauséeux.

Leurs niveaux de libération de sérotonine étaient plus faibles, ce qui signifie que ce neurotransmetteur à l'origine des nausées restait dans les plaquettes sanguines et n'était pas libéré pour circuler dans l'organisme.

La chimiothérapie est un traitement du cancer, qui repose sur l’utilisation de médicaments. "Elle vise à éliminer les cellules cancéreuses quel que soit l’endroit où elles se trouvent dans le corps. Y compris celles qui n’ont pas été repérées par les examens d'imagerie. Cette méthode agit soit en les détruisant directement, soit en les empêchant de se multiplier", précise l’Institut National du Cancer. À ce jour, plusieurs effets indésirables de la chimiothérapie ont été signalés. Parmi eux, on retrouve la diarrhée, la chute de cheveux, une allergie cutanée ou les inflammations de la bouche. Autre réaction possible : les nausées.

Chimiothérapie : une réduction de la gravité des nausées grâce à la musique

Récemment, des scientifiques de l’université d'État du Michigan (États-Unis) se sont rendu compte que les médicaments anti-nauséeux étaient plus efficaces lorsque les patients en chimiothérapie suivent leur traitement en écoutant leur chanson préférée. Pour parvenir à cette découverte, ils ont réalisé des travaux parus dans la revue Clinical Nursing Research.

Dans cette étude, les chercheurs ont demandé à 12 adultes bénéficiant d’une chimiothérapie d'écouter de la musique pendant 30 minutes à chaque fois qu'ils devaient prendre leur médicament anti-nauséeux. En outre, ils ont écouté leur chanson préférée à chaque fois qu'ils avaient des nausées au cours des cinq jours suivant la chimiothérapie.

D’après les résultats, le fait d’écouter de la musique a permis de diminuer la gravité des nausées et la détresse des patients (soit à quel point cela les dérangeait d'avoir des nausées). Cependant, l’équipe précise qu'il est difficile de savoir si c'est la libération progressive du médicament qui a fait son travail ou les bienfaits de la musique.

Des niveaux plus faibles de libération de sérotonine après avoir écouté sa chanson préférée

"Lorsque nous écoutons de la musique, notre cerveau active toutes sortes de neurones. (…) La sérotonine est le principal neurotransmetteur à l'origine des nausées provoquées par la chimiothérapie. Les patients atteints de cancer prennent des médicaments pour bloquer les effets de la sérotonine", a expliqué Jason Kiernan, auteur des recherches, dans un communiqué.

Lors de cette étude, les auteurs ont constaté que les patients qui écoutaient leur musique préférée présentaient les niveaux les plus faibles de libération de sérotonine, ce qui indique que la sérotonine restait dans les plaquettes sanguines et n'était pas libérée pour circuler dans l'organisme. Les résultats ont également montré qu'après avoir écouté une musique "désagréable", les patients étaient plus stressés et libéraient davantage de sérotonine.

"Cette découverte est intrigante car elle fournit une explication neurochimique et un moyen possible de mesurer la sérotonine et la libération de sérotonine dans les plaquettes sanguines. Dans 10 ou 20 ans, ne serait-il pas intéressant de pouvoir utiliser une intervention non-pharmacologique, comme écouter sa chanson préférée durant 10 minutes, pour rendre un médicament plus efficace ?", a conclu Jason Kiernan.