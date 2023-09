Les séniors qui utilisent Internet ont moins de risque de démence

L'ESSENTIEL Plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde.

Utiliser régulièrement Internet passé 50 ans diminue ce risque.

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs ont étudié une cohorte de 18 154 Américains.

Les séniors qui utilisent régulièrement Internet ont deux fois moins de risque de démence que ceux qui n'y ont pas recours régulièrement, selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of the American Geriatrics Society.

Comment les séniors utilisent-ils Internet ?

Des études antérieures ont déjà montré que les utilisateurs du Web ont tendance à avoir de meilleures performances cognitives globales, un meilleur raisonnement verbal et une meilleure mémoire que les autres. Pour voir si cela avait un impact sur la démence, les chercheurs ont étudié une cohorte de 18.154 Américains âgés entre 50 et 65 ans.

La période médiane de suivi des participants dont les données ont été analysées dans le cadre de cet essai était de 8 ans, mais elle pouvait aller jusqu'à 17 ans pour certains d'entre eux. Les chercheurs ont évalué l'utilisation d'Internet des séniors tous les deux ans depuis 2002, et les données ont été collectées entre 2002 et 2018.

Ne pas utiliser Internet augmente le risque de démence des séniors

Après analyse, les résultats ont montré qu'environ 65 % des personnes incluses dans l'essai étaient des utilisatrices régulières d'Internet et 35 % des utilisatrices non régulières. 21 % ont modifié leurs habitudes d'utilisation du Web au cours de la période d'étude, tandis que 53 % n'ont rien changé.

Concernant la démence, les participants qui utilisaient régulièrement Internet au début de l'étude avaient 1,54 % de risque de développer cette affection. Chez les non-utilisateurs du Web, ce risque était de 10,45 %.

Les activités en ligne telles que la recherche d'informations, la lecture d'articles, la communication avec d'autres personnes et les jeux peuvent donc tous contribuer à maintenir le cerveau actif. Il est cependant important de noter que cette étude présente certaines limites. Tout d'abord, elle se base sur des données recueillies auprès d'une cohorte spécifique d'Américains âgés, ce qui peut limiter sa généralisation à d'autres populations. De plus, bien que les chercheurs aient tenu compte de plusieurs facteurs confondants potentiels, il est toujours possible que d'autres variables non mesurées puissent influencer les résultats.

55 millions de séniors atteints de démence dans le monde

Actuellement, plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, dont plus de 60 % dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Chaque année, il y a près de 10 millions de nouveaux cas.

"La démence résulte de diverses maladies et lésions qui affectent le cerveau. La maladie d’Alzheimer est la cause la plus courante de démence et serait à l’origine de 60 à 70 % des cas", précise l'OMS. "La démence est actuellement la septième cause de décès et l’une des principales causes d’invalidité et de dépendance chez les personnes âgées dans le monde", ajoute l'institution.