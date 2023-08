Démence : 11 facteurs de risque pour un dépistage précoce

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un indicateur regroupant 11 facteurs de risque de développer une démence.

Cet indicateur évalue le risque, à 14 ans, de développer une démence.

S’il est validé scientifiquement par d’autres études, il pourrait devenir un outil de dépistage.

Près de 10 millions de nouveaux cas de démence sont rapportés chaque année dans le monde, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Ce trouble résulte de diverses pathologie - comme la maladie d'Alzheimer - qui affectent le cerveau, la pensée et la capacité à réaliser des tâches quotidiennes. L'âge fait partie des facteurs - connus depuis longtemps - qui augmentent le risque d'en souffrir, chez les personnes de 65 ans et plus.

11 facteurs de risque majeurs de souffrir de démence

Mais, selon une nouvelle étude publiée dans la revue BMJ Mental Health, il y aurait dix autres facteurs de risque majeurs de développer une démence dans les quatorze ans, dont certains évitables.

À partir de 28 facteurs de risque connus de la démence, les scientifiques en ont retenu onze facteurs qui sont l’âge, l’éducation, le diabète, la dépression, l’accident vasculaire cérébral (AVC), les antécédents parentaux de démence, la privation matérielle, l’hypertension artérielle, un taux de cholestérol élevé, être de sexe masculin et le fait de vivre seul.

Les scientifiques ont regroupé tous ces facteurs dans un indicateur appelé le UK Biobank Dementia Risk Score (UKBRDS). Celui-ci pourrait permettre de mesurer le risque d’une personne de plus de 50 ans de souffrir de démence dans les 14 ans.

Un indicateur pour évaluer le risque et mieux dépister

S’il est validé scientifiquement par d’autres recherches, l'UKBDRS pourrait donc être utilisé comme outil de dépistage de la démence pour les d'adultes d'âge moyen, notamment ceux qui ont un risque plus élevé de démence.

L’UKBDRS “renseigne uniquement sur les risques de développer une démence, cela ne représente pas un résultat définitif, explique Sana Suri, l’une des autrices. L’importance de chaque facteur de risque varie et étant donné que certains des facteurs inclus dans le score peuvent être corrigés ou traités, nous pouvons tous faire certaines choses pour contribuer à réduire notre risque de démence.”

Les facteurs de risque pouvant être corrigés ou traités sont le diabète, la dépression et l’hypertension artérielle.