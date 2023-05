Démence : Internet peut-il protéger du déclin cognitif ?

L'ESSENTIEL Une étude a montré qu'un usage régulier d'internet pourrait protéger contre la démence.

L'utilisation régulière d'internet était associée à environ la moitié du risque de démence par rapport à l'utilisation non régulière. Ce lien a été trouvé indépendamment du niveau d'instruction, de l'origine ethnique, du sexe et de la génération des participants.

Mais attention, un usage excessif d'internet peut aussi avoir des effets négatifs sur la santé physique et cognitive.

Vos proches vous reprochent régulièrement de passer trop de temps sur internet ? Voici un argument de poids pour défendre votre occupation préférée : une étude, publiée dans le Journal of the American Geriatrics Society le 3 mai 2023, montre que surfer souvent sur internet réduit les risques de démence.

Démence : l'usage d'internet aide à lutter contre le déclin cognitif

Pour leurs travaux, les chercheurs d'Outre-Atlantique ont suivi 18.154 adultes âgés entre 50 et 64,9 ans pendant une période maximale de 17 ans avec une médiane à 7,9 ans. Ils relevaient leur usage d'internet ainsi que les signes de déclin cognitif. L'analyse des données montre que surfer sur la toile quotidiennement est associé à une réduction de moitié des risques de démence. De plus, les adeptes du net avaient des scores de tests cognitifs plus élevés.

"Le risque le plus faible a été observé chez les adultes avec 0,1 à 2 heures d'utilisation, bien que les estimations n'aient pas été significatives en raison de la petite taille des échantillons", écrivent les auteurs. Ils ajoutent que le lien entre l'usage du web et la prévention de la démence a été observé indépendamment du niveau d'instruction, de l'origine ethnique, du sexe et de la génération des participants.

Internet préserverait la réserve cognitive des seniors

Au vu des résultats obtenus, une des auteures de l'étude, Dr Virginia W. Chang de l'Université de New York, estime qu'internet pourrait devenir un outil de prévention de la démence. "L'engagement en ligne peut aider à développer et à maintenir la réserve cognitive, qui peut à son tour compenser le vieillissement cérébral et réduire le risque de démence", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Toutefois, la scientifique et ses collègues reconnaissent qu'un usage excessif du web peut aussi avoir des effets négatifs sur la santé physique et cognitive des seniors : sédentarité, solitude, anxiété...

"Puisqu'une personne peut avoir des activités très différentes sur internet, de futures recherches devraient identifier les schémas d'utilisation du web associés avec une durée de vie cognitivement saine et repérer les potentiels effets secondaires d'un usage excessif", concluent-ils dans leur article.