Maladies pulmonaires : le changement climatique les aggrave

L'ESSENTIEL Le réchauffement climatique aggrave les symptômes des personnes atteintes de maladie pulmonaire comme l'asthme.

"Leurs symptômes vont s'aggraver, et pour certains, cela sera fatal", estime Zorana Jovanovic Andersen, co-autrice du rapport et scientifique danoise.

Des scientifiques européens appellent les Etats à agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi préserver la santé de la population.

Le changement climatique est la plus grande menace pour la santé à laquelle l’humanité est confrontée. L’Organisation mondiale de la Santé l'affirme et estime qu’entre 2030 et 2050, il pourrait entraîner près de 250.000 décès supplémentaires chaque année à cause de la malnutrition, du stress lié à la chaleur, du paludisme et de la diarrhée. Dans un communiqué paru en 2021, elle expliquait que certaines personnes seraient plus vulnérables face aux modifications du climat, notamment celles souffrant "d’affections sous-jacentes". Dans le European Respiratory Journal, un groupe d’experts s’alarme des risques encourus par une certaine catégorie de malades : les personnes atteintes de pathologies pulmonaires.

Maladies pulmonaires : comment le changement climatique va-t-il les aggraver ?

Selon leurs conclusions, cette modification du climat, qui va entraîner des vagues de chaleur, des incendies ou encore des inondations, va "exacerber les difficultés respiratoires de millions de personnes dans le monde, en particulier les bébés, les jeunes enfants et les personnes âgées". De fait, les températures seront plus élevées, les allergènes aéroportés, dont le pollen, devraient augmenter, la pollution atmosphérique sera plus importante notamment à cause des incendies. Aussi, les pluies torrentielles et les inondations augmenteront le taux d’humidité et le risque de moisissure dans les maisons.

Les personnes atteintes de maladie pulmonaire plus vulnérables face aux modifications du climat

Ces spécialistes estiment que les personnes atteintes de maladies pulmonaires, comme l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive chronique (BPCO) seront les plus vulnérables. "Ce sont des personnes qui éprouvent déjà des difficultés respiratoires et qui sont beaucoup plus sensibles au changement climatique, estime Zorana Jovanovic Andersen, co-autrice du rapport et scientifique danoise. Leurs symptômes vont s'aggraver, et pour certains, cela sera fatal." Les scientifiques, des médecins spécialistes des voies respiratoires et des infirmiers, annoncent qu’ils feront tout leur possible pour "soulager les souffrances des patients" et pour les aider à se protéger des effets néfastes du changement climatique.

Comment réduire les effets du réchauffement climatique sur les maladies pulmonaires ?

Néanmoins, pour ces experts, cela ne suffira pas : il est nécessaire d’agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. "Au nom de la Société européenne de respiration, qui représente plus de 30.000 pneumologues de 160 pays, les auteurs appellent le Parlement européen et les gouvernements du monde entier à réduire de toute urgence les émissions de gaz à effet de serre et à atténuer les effets du changement climatique", annoncent-ils dans leur rapport. Le professeur Jovanovic Andersen, co-auteur, rappelle que chaque être humain a besoin de respirer un air pur, mais pour cela il faut "une action de la part des décideurs politiques pour atténuer les impacts du changement climatique sur notre planète et notre santé".