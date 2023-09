Avoir un emploi précaire augmente le risque de décès

L'ESSENTIEL Les emplois précaires sont ceux qui sont faiblement rémunérés, avec des contrats courts et peu de droits.

Selon une étude, les personnes en emploi précaire ont plus de risque de décès prématuré.

Passer à un emploi stable et sûr permet de réduire de 20 % leur risque de décès prématuré.

Santé et travail sont liés. Certaines tâches augmentent le risque de souffrir de maladies, des situations professionnelles complexes peuvent nuire à la santé mentale et, selon une étude récente, avoir un emploi précaire peut réduire l’espérance de vie. Les auteurs, des chercheurs de l’institut Karolinska, situé à Stockholm, démontrent que les personnes ayant ce type de contrat ont plus de risque de décéder prématurément. Leurs résultats sont parus dans la revue scientifique Journal of Epidemiology and Community Health.

Travail : comment la précarité affecte l’espérance de vie ?

Dans leurs travaux, les scientifiques suédois utilisent le terme emploi précaire pour décrire les postes s’appuyant sur des contrats courts comme l’intérim, ceux avec de faibles salaires, un manque de responsabilité et de droits, "qui conduisent tous à une vie professionnelle sans prévisibilité ni sécurité". Ils ont cherché à comprendre comment ceux-ci pouvaient avoir un impact sur le risque de décès. Les chercheurs ont utilisé les données d’un registre comprenant plus de 250.000 travailleurs suédois âgés de 20 à 55 ans, recueillies sur une période allant de 2005 à 2017. Parmi eux, ils se sont particulièrement intéressé à ceux qui sont passés d’un poste avec des conditions de travail précaires à un emploi plus sécurisant, puis ils ont comparé leurs informations avec celles de personnes restées dans la précarité.

"Ceux qui sont passés d’un emploi précaire à un emploi sûr avaient un risque de décès 20 % inférieur, indépendamment de ce qui s’est passé par la suite, par rapport à ceux qui sont restés dans un emploi précaire", concluent les auteurs. S'ils conservaient ce type d’emploi pendant 12 ans, leur risque de décès diminuait de 30 %. Pour parvenir à ce résultat, les auteurs ont éliminé tous les autres facteurs pouvant avoir un impact comme l’âge, des maladies ou des changements de vie, le divorce par exemple.

Précarité et travail : le taux de mortalité peut être réduit

"Il s'agit de la première étude montrant que le passage d'un emploi précaire à un emploi sûr peut réduire le risque de décès, précise Theo Bodin, professeur adjoint à l'Institut de médecine environnementale du Karolinska Institutet, et auteur principal de l’étude. Cela revient à dire que le risque de décès prématuré est plus élevé si l'on continue à travailler sans contrat de travail sûr." Pour sa co-autrice, Nuria Matilla-Santander, il y a un enseignement important à tirer de cette étude : le taux de mortalité élevé observé chez les travailleurs précaires peut être réduit. "Si nous réduisons la précarité sur le marché du travail, nous pouvons éviter des décès prématurés en Suède", conclut-elle. Avant cela, il faudra poursuivre les recherches pour comprendre les causes spécifiques de cette mortalité plus élevée chez les personnes précaires.