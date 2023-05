Le travail de nuit est plus mauvais pour la santé des hommes

L'ESSENTIEL Travailler de nuit augmente le risque de développer un syndrome métabolique.

Les horaires décalés impactent plus la santé des hommes.

Les femmes seraient protégées par les oestrogènes.

Le travail de nuit met le corps à rude épreuve. De nombreuses études ont souligné ce fait par le passé. Mais des travaux menés par l'école de médecine Perelman à l'université de Pennsylvanie (USA) et publiés dans la revue Science Translational Medicine, montrent que ce rythme de vie est surtout néfaste pour les hommes.

Syndrome métabolique : les hommes qui travaillent la nuit ont plus de risque d'en souffrir

Après avoir mené des études sur des souris et étudié les dossiers de plus 90.000 personnes travaillant en décalé, les chercheurs ont noté que les travailleurs de nuit sont davantage exposés à des problèmes de santé comme le syndrome métabolique. Et les hommes seraient plus susceptibles que les femmes de développer cette pathologie correspondant à l’association de plusieurs troubles liés à la présence d’un excès de graisse abdominale. Ils seraient ainsi plus à risque d'avoir des maladies cardiaques, du diabète ou encore des maladies du foie et du rein.

Les tests menés sur des souris mâles ont montré que les perturbations du cycle jour-nuit avaient un impact négatif sur leur microbiote, leur tension artérielle et leurs gènes. Cet effet n'était pas observé chez les femelles.

Interrogé par HeathDay, le Dr. Garret FitzGerald, auteur principal de l'étude, remarque "ce qui était frappant, c'est à quel point la perturbation est omniprésente", chez les mâles. "Les gènes, les protéines, les bactéries dans l'intestin, la tension artérielle... tout est bouleversé."

Travail de nuit : les œstrogènes pourraient protéger la santé des femmes

Les travaux conduits sur les rongeurs avancent que les œstrogènes offriraient aux femmes une protection contre les effets négatifs du travail de nuit sur la santé. En effet, les femelles dont les ovaires avaient été retirés - ne produisant donc pas d'œstrogènes - et soumises à des cycles jour-nuit perturbés, présentaient plus de troubles que les souris avec une production normale d'hormones sexuelles féminines.

Si pour le Dr FitzGerald, lier définitivement les risques de maladie au travail en décalé reste délicat car il y a de nombreuses variables, y compris les différences d'éducation, de revenu et d'exposition quotidienne en fonction des professions, à prendre en compte, ses travaux confirment que les horaires de nuit peuvent avoir des effets néfastes sur la santé et rappellent l'importance d'une "bonne hygiène de sommeil".