L’alcool rend les hommes plus entreprenants

L'ESSENTIEL L'alcool n’affecte pas la perception de l'attractivité physique.

En revanche, les boissons alcoolisées augmentent la probabilité que les participants choisissent d'interagir avec les personnes les plus attrayantes.

"Les motivations et les intentions sociales" des adultes buvant de l’alcool changent lorsqu'ils en consomment.

Le fait de boire de l’alcool ne rend pas les inconnus plus beaux, mais renforce la confiance des consommateurs, ce qui leur permet de les aborder plus facilement. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs des universités de Stanford et Pittsburgh (États-Unis) dans une récente étude.

Évaluer l'attractivité des personnes après avoir bu ou non de l’alcool

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont recruté 18 duos d’amis masculins, âgés de 21 à 27 ans. Les participants ont dû se rendre au laboratoire à deux reprises. La première fois, les duos ont bu de l’alcool (jusqu’à environ un taux d’alcoolémie de 0,08 %, la limite légale pour conduire aux États-Unis) et à l’autre occasion, ils ont siroté une boisson non-alcoolisée. Au cours de l’expérience, les volontaires ont dû évaluer l'attractivité des personnes vues sur des photos et des vidéos. Après avoir donné des notes, il leur a été demandé de sélectionner celles avec qui ils aimeraient le plus interagir. L’équipe a réuni des amis dans le laboratoire pour voir les interactions sociales qui auraient généralement lieu dans "une situation réelle de consommation d'alcool".

L’alcool renforce la confiance en soi

Selon les résultats, publiés dans la revue Journal of Studies on Alcohol and Drugs, le fait que les adultes soient ou non en état d’ébriété n’a eu aucun effet sur la beauté perçue des autres. Cependant, la consommation d'alcool affectait la probabilité que les hommes veuillent interagir avec des personnes qu'ils trouvaient attirantes. Lorsqu'ils buvaient des boissons alcoolisées, ils étaient 1,71 fois plus susceptibles de sélectionner l'une des quatre personnes les plus attrayantes pour potentiellement se rencontrer dans une future étude, par rapport à lorsqu'ils étaient sobres.

En clair, l'alcool ne modifie peut-être pas la perception de l'attractivité physique, mais renforce plutôt la confiance dans les interactions, donnant aux hommes le courage de vouloir rencontrer ceux qu'ils trouvent les plus attirants, ce qu'ils seraient peut-être beaucoup moins susceptibles de faire autrement. "Les personnes qui boivent de l'alcool ont tout intérêt à reconnaître que les motivations et les intentions sociales qui leur sont chères changent lorsqu'elles consomment de l'alcool, d'une manière qui peut être attrayante à court terme, mais qui peut s'avérer néfaste à long terme", a expliqué Molly A. Bowdring, auteure des recherches, dans un communiqué.