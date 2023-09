VTT : les bienfaits sur la santé l’emportent sur le risque de blessure

L'ESSENTIEL Le VTT n'est pas le sport dangereux et source de blessures réservé aux amateurs de sensations fortes que l’on croit.

Les blessures engendrées par la pratique de cette activité physique sont souvent légères, à condition de porter un casque d’après une étude.

Les avantages du VTT sur la santé sont en outre nombreux soulignent les chercheurs.

La mauvaise réputation du VTT, souvent vu comme un sport extrême, n’est pas fondée, d’après une nouvelle étude. En effet, la plupart des blessures rapportées sont de faible gravité d’après les chercheurs et la pratique de ce sport serait même moins dangereuse que la randonnée.

VTT : les blessures sont le plus souvent légères

L'auteur principal, Paul Braybrook, doctorant à l'école d'infirmières de Curtin,en Australie, a en effet déclaré que les vététistes se blessaient principalement aux membres supérieurs, ce qui entraînait surtout des contusions, des égratignures et des coupures légères, tandis que les randonneurs avaient tendance à se blesser aux jambes et aux chevilles, souffrant surtout d'ampoules et d'entorses de la cheville.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les données de dizaines d'études menées dans le monde entier, y compris en Australie, sur les blessures de 220.935 vététistes et 17.757 randonneurs.

Les progrès en matière d'équipements protègent les vététistes

Ils expliquent que dans le cas du VTT, il y a eu un changement culturel par rapport au style de conduite plus extrême ou "radical" synonyme de ce sport lorsqu'il a commencé à se développer il y a des décennies dans des endroits comme le Colorado et la Californie, aux Etats-Unis.

Les équipements (vélo, chaussures et protections) ont été en outre améliorés ce qui a permis de réduire le risque de blessures graves.

Pour s’assurer de pratiquer ce sport en toute sécurité, les chercheurs rappellent cependant l'importance de porter un casque de bonne qualité pour éviter les traumatismes crâniens, ce qui s’applique également au vélo en ville, d'après les recommandations officielles.

VTT : Une pratique sportive aux multiples bienfaits pour la santé

L'auteur principal, Paul Braybrook, doctorant à l'école d'infirmières de Curtin en Australie a déclaré que le risque de blessure lié à la pratique du VTT ou de la randonnée pédestre était compensé par les avantages considérables qui en découlent.

En effet, cette activité fait travailler le cardio, favorise la circulation sanguine, et est très bénéfique pour la souplesse, l’équilibre et la coordination. C’est également un bon anti-stress notamment parce qu’il se pratique à l’extérieur et que comme toute activité physique, il stimule la sécrétion d’endorphines - les hormones du bonheur.

Les chercheurs soulignent également l'amélioration de la santé cardiovasculaire et la réduction du risque d'hypertension, d'obésité, d'hypercholestérolémie et de diabète de type 2 lorsque l'on pratique une activité comme le VTT.