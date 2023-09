Pourquoi il faut arrêter de demander à son enfant comment était sa journée

L'ESSENTIEL Demander à son enfant comment s'est passée sa journée à l'école peut entraîner une réponse très évasive.

Il est préférable de le questionner sur les joies ressenties ou sur ses amis.

Le questionnement doit aider à cerner les centres d'intérêt de l'enfant.

En tant que parents, nous voulons tous savoir comment s'est passé la journée de notre enfant à l'école. Cependant, poser la question habituelle "comment était ta journée ?" ne donne souvent que des réponses courtes comme "bien" ou "pas bien". Il est possible de faire mieux en posant des questions plus spécifiques et engageantes qui l'encouragent à partager ses expériences de manière plus profonde et intéressante.

Explorer ses émotions et ses moments heureux

Plutôt que de demander "comment était ta journée ?", essayez des questions qui ouvrent la porte à des émotions positives et à des moments spéciaux :

"Qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui ? Peux-tu me raconter ce qui s'est passé ?". Cela peut être quelque chose d'amusant, d'excitant ou de gentil qui s'est produit à l'école.

"Si tu pouvais inventer un nouveau sentiment comment l'appellerais-tu ? Décris-le-moi ?". Cette question courage votre enfant à exprimer sa créativité et à réfléchir aux émotions.

"Si ta tête était la météo, quel temps ferait-il aujourd'hui ? Ensoleillé, nuageux, pluvieux ?". Cette question ludique aide votre enfant à décrire ses sentiments d'une manière amusante.

Parler des nouveautés et des amis

Pour en savoir plus sur les nouvelles découvertes et les amitiés de votre enfant, vous pouvez lui poser des questions qui l'encouragent à partager davantage :

"Qu’as-tu appris de nouveau aujourd'hui ? peux-tu m'apprendre quelque chose ?". Cela montre à votre enfant que vous êtes intéressé par ses connaissances et ses expériences d'apprentissage.

"As-tu entendu une histoire intéressante ? Raconte-moi ?". Cette question stimule l'imagination et lui permet de partager des récits.

"Qu’est-ce qui t'a rendu fier aujourd'hui ? " Encouragez-le à parler de ses réussites et de ce qui lui fait se sentir bien.

Explorer les amis et les intérêts personnels

Pour en savoir plus sur les amis et les centres d'intérêt de votre enfant, posez des questions qui l'incitent à développer davantage ses expériences :